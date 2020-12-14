Новый год в Вологде предлагает встретить "Альбатрос-круиз"

Новый Год и Январские праздники 2021

“В Вологде где где где,

В Вологде где,

В доме, где резной палисад”

Как только речь заходит о Вологде, в голове лейтмотивом проигрывается знаменитая песня. И не зря. Вологда - старинная русская земля, этот город неимоверно богат историко-архитектурными памятниками и, в частности, знаменитым деревянным зодчеством. Вологодчина пропитана историей, она отсылает нас к истокам, а что может быть интересней, чем человеку из века технологий встретить Новый Год вместе,

которое так напоминает царство Берендея.