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Новый год в Вологде предлагает встретить "Альбатрос-круиз"
08:45 14.12.2020
Встречайте Новый Год в древнерусских северных землях Вологодчины. Познакомьтесь с традициями деревянного и каменного зодчества!
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От редакции
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