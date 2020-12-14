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"ЧубАйс бэйби": Записала рэп для Чубайса Ксения Собчак

08:00 14.12.2020 Фото: ТАСС
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Ксения Анатольевна призналась политику в любви и заявила, что готова сменить фамилию на «Собчубайс».

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Попутно Ксения Анатольевна призналась политику в любви и заявила, что готова сменить фамилию на «Собчубайс».

Ксения Собчак записала рэп, посвященный Анатолию Чубайсу, и выложила его в свой Instagram. «Есть только один человек, которого в России хейтят больше, чем меня, — это Анатолий Чубайс! Поэтому нам, Анатолий Борисович, нужно держаться вместе», — таким комментарием она сопроводила премьеру клипа.

В речитативе нашли отражение самые яркие события биографии Чубайса.  Ксения Анатольевна призналась политику в любви и заявила, что готова сменить фамилию на «Собчубайс».

-Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, - отметил Чубайс.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

признание рэп хейт Ксения Собчак Анатолий Чубайс
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