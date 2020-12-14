"ЧубАйс бэйби": Записала рэп для Чубайса Ксения Собчак

Ксения Анатольевна призналась политику в любви и заявила, что готова сменить фамилию на «Собчубайс».

Попутно Ксения Анатольевна призналась политику в любви и заявила, что готова сменить фамилию на «Собчубайс».

Ксения Собчак записала рэп, посвященный Анатолию Чубайсу, и выложила его в свой Instagram. «Есть только один человек, которого в России хейтят больше, чем меня, — это Анатолий Чубайс! Поэтому нам, Анатолий Борисович, нужно держаться вместе», — таким комментарием она сопроводила премьеру клипа.

В речитативе нашли отражение самые яркие события биографии Чубайса. Ксения Анатольевна призналась политику в любви и заявила, что готова сменить фамилию на «Собчубайс».

-Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, - отметил Чубайс.