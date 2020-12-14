Нашли способ уничтожить коронавирус за секунды ученые

Во всех случаях средство оказалось эффективным, чем дольше длилось полоскание, тем больше вирусных частиц было уничтожено.

Во всех случаях средство оказалось эффективным, чем дольше длилось полоскание, тем больше вирусных частиц было уничтожено.

Лабораторные исследования группы американских ученых показали, что зубные пасты с цинком или фторидом олова, а также жидкости для полоскания рта с хлоридом цетилпиридиния (CPC) эффективно нейтрализуют коронавирус SARS-CoV-2 за считанные мгновения. Результаты работы описывает издание The British Dental Journal, кратко они представлены в Dental Tribune.

Стоматологи оценили эффективность средств по уходу за полостью рта в снижении числа вирусных частиц в ходе эксперимента с участием 260 человек с подтвержденным COVID-19. Уменьшение вирусной нагрузки в ротовой полости оказывает влияние на возможность передачи вируса. Результаты показали, что зубная паста с указанными веществами нейтрализует 99,9 процента патогенных частиц после двух минут контакта. Ополаскиватели были эффективны уже через 30 секунд.

- Учитывая, что слюна может содержать такое же количество вируса, как в носу и горле, частицы SARS-CoV-2, исходящие изо рта, способствуют передаче заболевания, особенно у людей с бессимптомным COVID-19, которые не кашляют. Это говорит о том, что уменьшение количества вирусов во рту может помочь предотвратить передачу вируса в период действия средств для ухода за полостью рта, - заявил один из авторов исследования, профессор Дэвид Алланд из Медицинской школы Рутгерса Нью-Джерси.

Стоит отметить, что данное исследование финансировалось крупной компанией по производству средств для гигиены ротовой полости.

Между тем другая группа исследователей изучила действие на SARS-CoV-2 антисептических ополаскивателей на основе повидон-йода in vitro. Продукт в определенной пропорции тестировали с разным временем контакта: 15, 30 и 60 секунд. Во всех случаях средство оказалось эффективным, чем дольше длилось полоскание, тем больше вирусных частиц было уничтожено. По словам ученых, жидкости для полоскания могут рекомендоваться в качестве дополнительной меры для снижения риска перекрестного заражения.