14.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Нашли способ уничтожить коронавирус за секунды ученые

08:30 14.12.2020 Фото: pixabay
1 1

Во всех случаях средство оказалось эффективным, чем дольше длилось полоскание, тем больше вирусных частиц было уничтожено.

% name% title
Во всех случаях средство оказалось эффективным, чем дольше длилось полоскание, тем больше вирусных частиц было уничтожено.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Коронавирус в Бердске: Названо новое число инфицированных вирусом за сутки на 14 декабряБольше зараженных COVID-19 стало в школах и детсадах Бердска на 14 декабря 2020Ещё 834 новостей

Лабораторные исследования группы американских ученых показали, что зубные пасты с цинком или фторидом олова, а также жидкости для полоскания рта с хлоридом цетилпиридиния (CPC) эффективно нейтрализуют коронавирус SARS-CoV-2 за считанные мгновения. Результаты работы описывает издание The British Dental Journal, кратко они представлены в Dental Tribune.

Стоматологи оценили эффективность средств по уходу за полостью рта в снижении числа вирусных частиц в ходе эксперимента с участием 260 человек с подтвержденным COVID-19. Уменьшение вирусной нагрузки в ротовой полости оказывает влияние на возможность передачи вируса. Результаты показали, что зубная паста с указанными веществами нейтрализует 99,9 процента патогенных частиц после двух минут контакта. Ополаскиватели были эффективны уже через 30 секунд.

- Учитывая, что слюна может содержать такое же количество вируса, как в носу и горле, частицы SARS-CoV-2, исходящие изо рта, способствуют передаче заболевания, особенно у людей с бессимптомным COVID-19, которые не кашляют. Это говорит о том, что уменьшение количества вирусов во рту может помочь предотвратить передачу вируса в период действия средств для ухода за полостью рта, - заявил один из авторов исследования, профессор Дэвид Алланд из Медицинской школы Рутгерса Нью-Джерси.

Стоит отметить, что данное исследование финансировалось крупной компанией по производству средств для гигиены ротовой полости.

Между тем другая группа исследователей изучила действие на SARS-CoV-2 антисептических ополаскивателей на основе повидон-йода in vitro. Продукт в определенной пропорции тестировали с разным временем контакта: 15, 30 и 60 секунд. Во всех случаях средство оказалось эффективным, чем дольше длилось полоскание, тем больше вирусных частиц было уничтожено. По словам ученых, жидкости для полоскания могут рекомендоваться в качестве дополнительной меры для снижения риска перекрестного заражения.

коронавирус лечение пандемия
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Болели ковидом?

Аноним, 14 декабря 2020 09:40
"Лабораторные исследования группы американских ученых показали, что зубные пасты с цинком или фторидом олова, а также жидкости для полоскания рта с хлоридом цетилпиридиния (CPC) эффективно нейтрализуют коронавирус SARS-CoV-2 за считанные мгновения."

Состав этих зубных паст это полная жесть. По моему эти зубные пасты убивают всё живое включая человека, но это не точно.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКоронавирус в Бердске: Названо новое число инфицированных вирусом за сутки на 14 декабря
10:03 14-12-2020
Коронавирус в Бердске: Названо новое число инфицированных вирусом за сутки на 14 декабря
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
10:01 14-12-2020
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Что такое пирамида правильного питания, объясни доктор Мясников
10:00 14-12-2020
Что такое пирамида правильного питания, объясни доктор Мясников
БердскПолучат ли двойные пенсии за январь 2021 в Бердске. График выплат в декабре 2020 в Новосибирской области
09:59 14-12-2020
Получат ли двойные пенсии за январь 2021 в Бердске. График выплат в декабре 2020 в Новосибирской области
БердскСледующий выход газеты "Курьер.Среда.Бердск" 23 декабря
09:51 14-12-2020
Следующий выход газеты
4 дела, которые можно и строго нельзя делать в Солнечное затмение 14 декабря 2020 года
09:50 14-12-2020
4 дела, которые можно и строго нельзя делать в Солнечное затмение 14 декабря 2020 года
Вредно ли держать смартфон у кровати во время сна, рассказал эксперт
09:45 14-12-2020
Вредно ли держать смартфон у кровати во время сна, рассказал эксперт
Магазин " Магия любви": Продли свои ощущения
09:45 14-12-2020
Магазин
БердскБольше зараженных COVID-19 стало в школах и детсадах Бердска на 14 декабря 2020
09:43 14-12-2020
Больше зараженных COVID-19 стало в школах и детсадах Бердска на 14 декабря 2020
Объединились ради «продвижения облачных инноваций» для бизнеса Google, Intel, Zoom и Dell
09:30 14-12-2020
Объединились ради «продвижения облачных инноваций» для бизнеса Google, Intel, Zoom и Dell