Обнаружили еще один симптом коронавируса

Интересно, что когда заболевание протекает в легкой форме, его симптомы могут отличаться. эпидемического процесса.

Миалгия - это синдром, проявляющийся спонтанной болью в мышцах при физическом напряжении или покое. Боли в мышцах могут возникать как локально, например, в мышце бедра ноги, так и по всему телу. Зачастую миалгию сопровождают боли в суставах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также костях. Такой симптом наблюдался у 55 процентов пациентов в Исландии, которые прошли обследование с 17 марта по 30 апреля нынешнего года.

Помимо того, 51 процент больных коронавирусом жаловались на головную боль, а 49 - на кашель. А вот температура, затрудненное дыхание и одышка наблюдались реже, чем ожидали медики.

Интересно, что когда заболевание протекает в легкой форме, его симптомы могут отличаться. Так, большинство инфицированных отмечают потерю обоняния, заложенность носа и головную боль. При этом такие симптомы чаще отмечаются у молодых пациентов.