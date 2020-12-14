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Обнаружили еще один симптом коронавируса

09:15 14.12.2020 Фото: pixabay
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Интересно, что когда заболевание протекает в легкой форме, его симптомы могут отличаться.

Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Интересно, что когда заболевание протекает в легкой форме, его симптомы могут отличаться. эпидемического процесса.
Миалгия - ещё один симптом, который может говорить о том ,что человек заразился коронавирусной инфекцией. По крайней мере так утверждают ученые из Исландии. По их данным, более чем у половины пациентов с COVID-19 наблюдалась миалгия, сообщает научный журнал British Medical Journal.

Миалгия - это синдром, проявляющийся спонтанной болью в мышцах при физическом напряжении или покое. Боли в мышцах могут возникать как локально, например, в мышце бедра ноги, так и по всему телу. Зачастую миалгию сопровождают боли в суставах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также костях. Такой симптом наблюдался у 55 процентов пациентов в Исландии, которые прошли обследование с 17 марта по 30 апреля нынешнего года.

Помимо того, 51 процент больных коронавирусом жаловались на головную боль, а 49 - на кашель. А вот температура, затрудненное дыхание и одышка наблюдались реже, чем ожидали медики.

Интересно, что когда заболевание протекает в легкой форме, его симптомы могут отличаться. Так, большинство инфицированных отмечают потерю обоняния, заложенность носа и головную боль. При этом такие симптомы чаще отмечаются у молодых пациентов.

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