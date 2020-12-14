Объединились ради «продвижения облачных инноваций» для бизнеса Google, Intel, Zoom и Dell

Крупнейшие технологические компании, включая Google, Intel, Dell и Zoom, создали Modern Computing Alliance. Заявленная цель альянса — продвигать корпоративным клиентам инновационные решения и веб-приложения, которые особенно актуальны для бизнеса в период пандемии. Предполагается, что продукты будут работать на платформе Chrome, сообщает TechCrunch. Она включает в себя не только браузер, но еще и операционную систему, а также другие интернет-ресурсы.
Ранее американский Минюст возбудил антимонопольное дело против Google. Сообщалось, что власти могут потребовать от IT-гиганта продать поисковик Chrome и часть рекламного бизнеса. Поэтому не исключено, что Google пытается обойти антимонопольные претензии и продвигать свой продукт уже как «участник альянса разработчиков», говорит гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачёв. Однако и к альянсу у властей США могут возникнуть вопросы, отмечает эксперт.
Роман Ромачёв генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно»
«Это некое объединение разработчиков, чтобы создать один продукт, который будет объединять функционал этих самых компаний. С одной стороны, это поможет избавиться от многочисленных глюков, которые бывают при установке различного софта, а с другой — поможет продвигать все эти продукты на одной площадке (Chrome). Установив одну программу, пользователь получит сразу набор всех этих продуктов. Любое объединение крупных бизнесов необходимо согласовывать с антимонопольными службами. Был прецедент в Штатах с Microsoft, когда их 20 лет назад травили из-за этого. Возможно, американский регулятор еще выскажется на этот счет, я пока не слышал, чтобы он это сделал. Возможно, конкуренты подадут иск в американское антимонопольное ведомство, и оно уже примет окончательное решение. Если конгломерат удастся, то компании получат продвижение за счет Chrome, но рано или поздно их пути могут разойтись. Я считаю, что это временный союз. Хотя он полезен всем абсолютно разработчикам, в том числе и Google. Поживем — увидим».
Альянс Google, Intel, Zoom и других не первый в своем роде. Например, в 1991 году Microsoft и другие компании образовали консорциум для создания альтернативы процессорам Intel. В том же году в альянс объединились Apple, IBM и Motorola для создания нового стандарта вычислительной техники на процессоре PowerPC. А в 2016-м для разработки технологий в области искусственного интеллекта объединились Amazon, Google, Facebook, IBM и Microsoft. Облачным продуктом для бизнеса от альянса наверняка заинтересуется малый и средний бизнес, считает гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Денис Кусков генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily
«Очевидно, что малые и средние предприятия часто используют облачные платформы для своей деятельности. Крупные компании используют более надежные системы, учитывая важность их работы. А так рынок очень активный. Самое главное здесь — совладать с тем, что сходятся несколько игроков, имеющих схожие услуги, поэтому необходимо будет выработать единую стратегию, которую они будут предлагать своим клиентам. Шла речь, что компании Google необходимо продать Chrome. Известны прецеденты, когда успешные компании продавались, но потом они не очень продуктивно работали, потому что новые владельцы не могли придумать какие-то идеи и продвижения. А здесь консорциум достаточно активный, там работает масса людей, которые знают, как развивается рынок, поэтому это не поставит, наверное, крест на Chrome. А с другой стороны, это поможет выполнить то распоряжение, которое поступило от американских органов власти».
Выпустить первые облачные продукты Modern Computing Alliance планирует уже в первой половине 2021 года.