Объединились ради «продвижения облачных инноваций» для бизнеса Google, Intel, Zoom и Dell

Выпустить первые облачные продукты Modern Computing Alliance планирует уже в первой половине 2021 года.

Крупнейшие технологические компании, включая Google, Intel, Dell и Zoom, создали Modern Computing Alliance. Заявленная цель альянса — продвигать корпоративным клиентам инновационные решения и веб-приложения, которые особенно актуальны для бизнеса в период пандемии. Предполагается, что продукты будут работать на платформе Chrome, сообщает TechCrunch. Она включает в себя не только браузер, но еще и операционную систему, а также другие интернет-ресурсы.

Ранее американский Минюст возбудил антимонопольное дело против Google. Сообщалось, что власти могут потребовать от IT-гиганта продать поисковик Chrome и часть рекламного бизнеса. Поэтому не исключено, что Google пытается обойти антимонопольные претензии и продвигать свой продукт уже как «участник альянса разработчиков», говорит гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачёв. Однако и к альянсу у властей США могут возникнуть вопросы, отмечает эксперт.

Роман Ромачёв генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно»

Альянс Google, Intel, Zoom и других не первый в своем роде. Например, в 1991 году Microsoft и другие компании образовали консорциум для создания альтернативы процессорам Intel. В том же году в альянс объединились Apple, IBM и Motorola для создания нового стандарта вычислительной техники на процессоре PowerPC. А в 2016-м для разработки технологий в области искусственного интеллекта объединились Amazon, Google, Facebook, IBM и Microsoft. Облачным продуктом для бизнеса от альянса наверняка заинтересуется малый и средний бизнес, считает гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Денис Кусков генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily

Выпустить первые облачные продукты Modern Computing Alliance планирует уже в первой половине 2021 года.