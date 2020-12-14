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Вредно ли держать смартфон у кровати во время сна, рассказал эксперт

09:45 14.12.2020 Фото: pixabay
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Лучшим вариантом, чтобы не допустить нарушения сна, будет  отложить гаджет примерно за час до сна.

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Эксперт посоветовал не оставлять свой смартфон на зарядке всю ночь.

Вред от смартфона, оставленного рядом с кроватью по ночам, сильно преувеличен. Об этом написала “Российская газета” со ссылкой на старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергея Кузьменко.

Он объяснил, что на сегодняшний день нет доказательств, что излучение гаджета ощутимо влияет на организм человека. В заключении ВОЗ от 2014 года говорится, что не было найдено статистически достоверной корреляции между повышенным риском развитием каких-либо болезней и использованием мобильного телефона. “В том, чтобы держать телефон ночью рядом с кроватью, нет ничего плохого”, — подчеркнул эксперт.

Кузьменко заметил, что “для зрения вредно, если человек, лежа в постели, долго будет смотреть в экран смартфона”. Снизить нагрузку с глаз, по его мнению, можно в том случае, если перевести телефон в ночной режим. Но лучшим вариантом, чтобы не допустить нарушения сна, будет  отложить гаджет примерно за час до сна.

Кроме того, эксперт посоветовал не оставлять свой смартфон на зарядке всю ночь, потому что это негативно может повлиять на срок службы аккумулятора в долгосрочной перспективе.

здоровый сон оставлять у кровати телефон
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