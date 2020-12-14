Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 14 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп от Павла Глобы на 14 декабря 2020 года советует запастись терпением. Благодаря этому удастся избежать многих неприятностей. Нежелательно обсуждать важные вопросы, так как информацию могут использовать в нехороших целях.

Следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы ненароком никого не обидеть

Гороскоп на 14 декабря для знаков стихии Огня

Овен

Утро может принести некоторые затруднения в делах. Стоит прислушаться к подсказкам интуиции, которая дает верные советы. Только так можно избежать серьезных промашек. Не исключены какие-то мероприятия, связанные с рабочей деятельностью. Возможно даже, что придется в них участвовать. Вечер располагает для приятных встреч и романтических свиданий.

Лев

Могут возникнуть проблемы на работе, непросто окажется избежать споров и ссор. Возможно придется отстаивать свою точку зрения. Не исключены неотложные вопросы, касающиеся быта. Можно планировать во второй половине дня покупки, они будут удачными. Вечер лучше провести в кругу семьи, пообщаться на общие темы.

Стрелец

День может выдаться сложным. Для того чтобы добиться успеха и избежать потерь потребуется контролировать эмоции. Желательно не обсуждать важных вопросов, особенно с коллегами. Необходимо держать в узде свои эмоции, иначе не исключены разногласия. Вечер лучше выделить для семейного общения, для совместных домашних занятий.

Гороскоп на 14 декабря для знаков стихии Земли

Телец

К любым делам желательно относиться внимательно и серьезно. Чтобы избежать ошибок и принять правильное решение нужно положиться на интуицию или попросить помощи у людей, которым доверяете. Не исключены поездки, которые подарят незабываемые эмоции. Вечером ожидаются романтические увлечения.

Дева

Желательно в этот день не торопиться, спланированные и продуманные действия дадут нужный результат. Неплохо планировать отдых с друзьями, особенно где-то на природе. Будет возможность побывать на интересных встречах, которые научат чему-то новому. Вечером любимый человек порадует неожиданным подарком.

Козерог

Не исключены разногласия, из-за нестабильного эмоционального фона. Желательно постараться не усугублять ситуацию в худшую сторону. Возможны неприятные новости от родственников, которые вынудят сменить планы. Нужно постараться избегать переутомления, иначе это может сказаться на состоянии здоровья. Вечером полезен полноценный отдых.

Гороскоп на 14 декабря для знаков стихии Воздуха

Близнецы

Желательно проявить инициативу в рабочих моментах, иначе успеха будет не добиться. Возможны непредвиденные события, которые могут заставить нервничать. Во второй половине дня дадут о себе знать домашние проблемы. А чтобы не расстраивать домочадцев нужно постараться решить все как можно быстрее. Вечером можно расслабиться в привычной компании, где уютно и хорошо.

Весы

Возможны приятные сюрпризы от близких людей. На работе необходимо проявить гибкость и если надо идти на компромисс. Так можно избежать ошибок и разногласий. Нежелательно отправляться в дорогу, так как в пути могут подстерегать серьезные трудности. Вечер обещает приятное общение в кругу близких людей.

Водолей

Возможно придется решать какие-то сложные задачи. Поэтому желательно настроиться на продуктивную волну и не отвлекаться. Не исключены деловые переговоры, которые обещают неплохую прибыль. Чтобы наладить отношения в семье можно устроить небольшое торжество, которое значительно поднимет настроение.

Гороскоп на 14 декабря для знаков стихии Воды

Рак

Возможны непредвиденные трудности на работе, с которыми помогут справиться коллеги. В личных отношениях желательно сделать первый шаг, иначе никаких изменений к лучшему можно не ждать. Вероятны небольшие денежные поступления, которые помогут в крупных приобретениях. Вечером ожидаются романтические свидания и приятные прогулки.

Скорпион

Удастся добиться поставленных целей, только в том случае если действовать активно. Интуиция не подведет в выборе правильного пути. Не нужно бояться браться за новые и непривычные дела. Для этого благоприятное время. Можно научиться чему-то новому и получить некий опыт. Вечер можно освободить для полезных занятий, которые очень радуют.

Рыбы

Не рекомендуется делиться своими планами и задумками с чужими людьми. Не исключены трудности в общении с родственниками, которые не разделяют некоторые взгляды на жизнь. Возможны заманчивые предложения по работе, но вначале необходимо все тщательно проверить. Покупки в этот день будут удачными. Вечером ожидаются бурные гуляния.

Источник: rsute