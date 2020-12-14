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Народные новости

Почему, когда слышишь об оптимизации, всё заканчивается одним и тем же – разворовыванием того, что можно украсть и угробить хорошее?

08:30 14.12.2020
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С реформами всё обстоит так же, взять, к примеру, например ТКО.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Павел Зарубин:

Почему, когда слышишь об оптимизации, всё заканчивается одним и тем же – разворовыванием того, что можно украсть и угробить хорошее. С реформами всё обстоит так же, взять, к примеру, например ТКО. Вначале непонятно за что было платить и сразу много, поскольку ничего не изменилось, а затем возникла большая прослойка недовольных людей бывающих и живущих в дачных домах всего три месяца в году, но платить заставляют за весь год. В настоящее время вышло постановление правительства о том, плата за вывоз ТКО, такая же, как плата за воду и электроэнергию, но мусорщики упорно стоят на своём и требуют оплату за все месяцы, как например, в Окуловке, Новгородской области. Суды, почему то вместо защиты прав граждан встают на защиту «мусорных королей» возглавляющих в разных регионах эти кампании. Прокурорские и судейские чиновники встают на их сторону из чего можно сделать грустный вывод, что они крышуют мусорщиков и у них на прикорме. Пора положить этому безобразию конец. Любят наши вожди к месту и просто сказать, что у нас правовое государство. Видимо, только в данном случае для мусорных королей и им потворствующим судьям и прокурорам. Так же хочется знать, когда будет возврат к прежнему пенсионному возрасту и отменена эта геноцидная реформа? Или она и была проведена с этой целью?

Печенгский район, Мурманской области про учителей. С первого сентября с помпой и под звон фанфар было неоднократно сказано президентом и другими должностными лицами, что учителя будут получать на 5(пять) тысяч рублей больше. Очередная оптимизация закончилась тем, что учителей лишили премий и получать стали меньше, чем в прошлом учебном году. Очередной прикол, или откровенная издёвка над здравым смыслом? На все лады обсуждают американские выборы. Наши выборы ещё более порнографичны, чем американские. В ГД сидят представители стран, как сейчас говорят партнёров и соответственно защищающие их интересы, с двойным и тройным, не удивлюсь гражданством. Избирают в ГД по спискам, это полное безобразие, туда можно вписать кого угодно. Сын Жириновского и Боярского там и, видимо, полным полно других лоботрясов, не имеющих понятия о жизни и пекущиеся только о своём кармане, но никак, ни о народе. Примут и принимают любой антинародный закон по звонку из Кремля, потому как на любого из них можно заводить уголовное дело, и просто по зову американского гражданства. Слушать, как говорят о благе народа при повальном воровстве верхов, как по вертикали, так и по горизонтали, уже ни у кого не вызывает удивления. Прошу объяснить нам и мне в частности, а откуда и каким образом у 3% наших жителей имеется баснословное богатство, нажитое непосильным воровством, которое составляет почти 90% всего, что у нас есть? Ссылаются на Китай. Но в Китае бизнесмены, а не воры и прихватизаторы, как у нас, создали свой капитал с нуля. И при этом нас уверяют, что их трогать нельзя, и они платят подоходный налог наравне со всеми, то 13%. Очень хорошо и прямо по этому поводу выразился В. Соловьёв, что он за Россию всей душой, но без подоходного налога.

оптимизация реформа обман
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От редакции

Почему так происходит?

Аноним, 14 декабря 2020 09:02
Вы этот вопрос Путину задайте
венгерка, 14 декабря 2020 09:04
:) а вы заметили, что у нас главный нефтяник - филолог, а руководитель роскосмоса (по идеи, самой технологичной области) - журналист, президент - чикист... и т.д.
Аноним, 14 декабря 2020 09:39
Объясняю:
Сейчас ускоренными темпами идет формирование новой мировой элиты - т.н. "Золотого миллиарда". Эти люди будут на Олимпе славы и управления оставшимися после вакцинации и грядущих войн людьми. Правительства всех стран находятся в связке и подчинении глобальной мировой элите, которая только начала показываться из тени.
И это не какая-то "теория заговора", а объективная реальность, острие которой теперь стали чувствовать каждый из вас, особенно в ситуации с барановирусом. Эта система Нового Мирового порядка строится и будет построена именно на лжи и терроре ничего не подозревающего населения Земли.
Будут еще новые события, по-своему трактованные хозяевами мира - кое-где в ближайшее время вырастут "грибы", но народ снова поверит в официальную версию, как поверили в версию 9.11.2001.
Большинство людей живут в розовых мечтах, считая, что так вот будет всегда, что есть царь-президент, радеющий за народ, что там "наверху" заботятся о нас, делают всякие выплаты и пр. подачки. Мало кто представляет что нас ждет.

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