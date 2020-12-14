Суперлига: Днепр разгромил Будивельник, Тернополь дожал Николаев

Завершились очередные поединки чемпионата Украины по баскетболу.

Днепр - Будивельник 88:66 (20:16, 23:19, 20:16, 25:15) Днепр разбил Будивельник, одержав победу над соперником в каждой из четвертей. Тернополь в овертайме обыграл Николаев. Днепр - Будивельник 88:66 (20:16, 23:19, 20:16, 25:15) Днепр: Дугат (10 + 6 подборов + 7 передач – 4 потери), Террелл (18 + 5 подборов), Закурдаев (12), Тимофеенко (11 + 6 подборов), Кравцов (2) – старт; Коломойский, Шундель (15), Корниенко (4 + 5 подборов), Вячеслав Бобров (7 + 6 подборов + 7 передач), Бондарчук, Глебов (9) Будивельник: Бертт (9 – 4 потери), Реджи Джонсон (9 + 6 подборов + 7 передач), ДеВо (9 + 3 перехвата), Брайс Джонсон (11 + 8 подборов + 2 блок-шота), Михаил Анисимов (10) – старт; Доне (3), Кожемякин, Флэк (4), Козлов (2), Зэк Томас (7 + 5 подборов), Загреба (2) Тернополь - Николаев 110:103 (17:34, 35:21, 17:21, 28:21, 13:6 ОТ) Тернополь: Боуи (26 + 6 подборов + 12 передач), Кольченко (12 + 5 передач), Калхун (21 + 5 подборов + 4 передачи + 4 перехвата), Агафонов (15), Угба (17 + 9 подборов + 2 блок-шота) – старт; Кальниченко (14), Подковыров (3), Сандул (2), Головчик, Тищенко. Николаев: Колтер (26 + 8 подборов + 8 передач + 4 потери), Омоэра (15 + 5 подборов + 5 передач + 4 потери), Дубоненко (10), Конате (4 + 6 подборов), Эдриен (31 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь) – старт; Эдж (10), Кушниров (4), Адедиран (2), Заплотинский (1).

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