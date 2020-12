Сняли неадекватного пассажира с крыла самолета «Боинг-737»

В аэропорту Лас-Вегаса в США взяли под стражу мужчину, который забрался на крыло готовящегося ко взлету самолета, сообщает CNN.

«Боинг-737» должен был вылететь в Портленд, когда на его крыле появился «безбилетник». Он сперва прогулялся по крылу, а затем снял обувь и попытался забраться на законцовку. В итоге мужчина упал на землю. Его задержали и отправили в больницу.

После инцидента самолет компании Alaska Airlines вернулся к выходу на посадку для полной проверки. Он вылетел с опозданием на 4 часа.

Следователи считают, что мужчина попал на взлетную полосу, перебравшись через забор по периметру аэропорта.

Man falls off wing of Alaska Airlines 737 preparing to depart Las Vegas McCarran Airport, Nevada. https://t.co/YuLjRh4jcw pic.twitter.com/R592Dhr6dE

— Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) December 13, 2020