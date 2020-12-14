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Зачем понадобилась помощь от государства в виде МРОТ Баскову, узнайте

14:45 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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О финансовых проблемах музыкантов неоднократно рассказывал и продюсер Иосиф Пригожин.

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Басков объяснил, почему запросил помощь у государства в виде МРОТ

Певец Николай Басков рассказал в эфире НТВ, почему во время пандемии COVID-19 обратился за помощью к государству.
По словам артиста, он уже давно "вскрыл кубышку" со сбережениями.
"Представляете, у нас нету концертов, или еще что-то, а на тебе находится огромное количество людей. Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату. Это, на самом деле, крупные суммы денег, потому что у меня работают 38 человек. У кого-то ипотека, у кого-то квартира, семьи, дети", - заявил Басков.

О проблемах с финансами из-за пандемии коронавируса заявляли многие российские артисты. Так, шоумен и бодибилдер Сергей Глушко весной пожаловался на то, что пандемия ударила по доходам его семьи. Кроме того, юмористка Елена Воробей предложила артистам давать льготы на продукты. О финансовых проблемах музыкантов неоднократно рассказывал и продюсер Иосиф Пригожин.

доходы пандемия певец Николай Басков
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От редакции

Нет денег?

Аноним, 14 декабря 2020 14:52
НВР:
Нет совести...
Аноним, 14 декабря 2020 15:48
Как говорил Чубайс: "У нас слишком много денег!" В этом-то вся беда. А вообще, как писал классик: "В России две напасти:Внизу- власть тьмы, Вверху- тьма власти." и за сотни лет ничего не изменилось. Классика!

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