Певец Николай Басков рассказал в эфире НТВ, почему во время пандемии COVID-19 обратился за помощью к государству.
По словам артиста, он уже давно "вскрыл кубышку" со сбережениями.
"Представляете, у нас нету концертов, или еще что-то, а на тебе находится огромное количество людей. Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату. Это, на самом деле, крупные суммы денег, потому что у меня работают 38 человек. У кого-то ипотека, у кого-то квартира, семьи, дети", - заявил Басков.
Зачем понадобилась помощь от государства в виде МРОТ Баскову, узнайте
О финансовых проблемах музыкантов неоднократно рассказывал и продюсер Иосиф Пригожин.
Певец Николай Басков рассказал в эфире НТВ, почему во время пандемии COVID-19 обратился за помощью к государству.
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