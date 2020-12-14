«Застрелились» при нулевом ветре: Алимбекова упала и проиграла Ройселанн

Марте Улсбю-Ройселанн

Итоги гонки преследования в Хохфильцене, которая не могла не продлить безмедальную серию сборной России.

Биатлон. Кубок мира (3-й этап). Хохфильцен

Гонка преследования. Женщины



1. Марте Улсбю-Ройселанн (Норвегия) — 29.04,6 (2 штрафных круга)2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — отставание 13,9 (0)3. Жюли Симон (Франция) — 17,8 (3)4. Ханна Эберг (Швеция) — 21,4 (0)5. Каролин Кноттен (Норвегия) — 52,6 (0)6. Доротея Вирер (Италия) — 1.04,9 (2)/14. Ирина Казакевич (Россия) — 1.37,5 (2)23. Лариса Куклина (Россия) — 2.19,3 (3)27. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.32,4 (4)42. Евгения Павлова (Россия) — 3.33,7 (4)

Российский биатлон в последнее время привлекает внимание скорее жеванием перчаток, чем результатами, — вчерашний 30-гоночный юбилей без подиумов в команде вряд ли праздновали, но наверняка заметили. Сегодня антирекорд должен был пробить отметку в 32 провала. Могла этому помешать Ульяна Кайшева, которая стартовала 18-й, но, если бы удался такой камбэк, можно было съесть целую шубу. Забегая вперед, скажем, что нашим соперницам удалось и не такое возвращение в гонку. Так что отыгрывать в Хохфильцене было реально.

Кстати, вопреки результатам, биатлонные гонки продолжают бить по рейтингам футбольные Лигу чемпионов и чемпионат России. И сложно это объяснить чем-то еще кроме последствий приема одежной пищи и схожих акций. Хотя в 2020 году и в футболе стал повсеместной забавой подсчет всяких безвыигрышных серий наших команд.

Алимбекова упала

В отсутствие россиянок гонка для многих из нас сводилась к болению за уроженку Казахстана, белоруску Динару Алимбекову, которая выиграла спринт и стартовала в 9 секундах от Экхофф, в 10 — от Пройс и в 17 — от Улсбю-Ройселанн. На 10 километрах для норвежек с отличной лыжной подготовкой это ничто.

Алимбекова ставила на более чистую стрельбу в штилевую погоду, но уже после первого рубежа стала догоняющей. Со стрельбой все было хорошо, белоруска вообще не допускала сегодня ошибок, но Алимбекова упала на трассе, и даже не со спуска, а на равнине. Сложная погода со снегом и температурой около нуля, видимо, привела к наледи.

Лидером стала Маркета Давидова, но и ее быстро «съели». Ройселанн даже с промахами без проблем на лыжне отыгрывала 20 секунд, потерянные на штрафном круге, и могла позволить себе на рубеже лишнего. После третьей и точной стрельбы она единолично вырвалась вперед и своего уже не упустила. Норвежка еще раз подразнила Алимбекову видом своей спины перед финишем — на последний круг они уходили с разницей 2,6 секунды, но Динаре за счастье было удержать серебро. Бронзу в итоге взяла француженка Жюли Симон, а на четвертом месте неожиданно оказалась Ханна Эберг, поднявшаяся с 29-го. От Кайшевой, которая в итоге осталась в третьем десятке, она стартовала в 25 секундах позади.

Благодаря камбэку шведка осталась среди лидеров Кубка мира. В первой тройке очень тесно, лидирует Ройселанн, Алимбекова и Эберг в паре десятков очков.

Бежим лучше, но разучились стрелять

Лучшим результатом наших стало 14-е место Ирины Казакевич, и в нынешних условиях это для российского женского биатлона успех. Темпом 23-летняя уроженка Бердска была 18-й, проиграв 42 секунды, но от основного пелотона отстала ненамного. Скосили обидные промахи на «лежках». В эфире «Матч ТВ» Казакевич объяснила результаты акклиматизацией к горам (кажется, эта причина за 32 безмедальные гонки уже называлась многократно), но к Ирине вряд ли можно предъявить претензии. Она для начала своего пути в сборной выступает более чем достойно.

Лариса Куклина — 23-я, Ульяна Кайшева — 27-я, Евгения Павлова — 42-я. При отсутствии ветра вчетвером наши сделали 13 промахов. Зато Валерий Польховский отметил улучшение физического состояния девушек. Правда, пока мы улучшимся, другие, кажется, прокачаются еще на несколько уровней вперед.

Теперь вся надежда на мужскую эстафету, где шансы взять медаль наибольшие. Праздновать очередной юбилей — 33 гонки — никаких сил не хватит.

Источник: sport-express.ru