Заморозят цены на сахар и масло с января 2021 в России. На какой срок?

Владимир Путин отметил: реально располагаемые доходы граждан упали на 4,3%, а цены, к примеру, на сахар выросли на 71%. Глава государства весьма резко заметил, что сказки о ситуации с ценами рассказывать не надо.

Идея фикс: цены на продукты могут заморозить на три месяца с января

Ведомства предложат правительству зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января и до 1 апреля — именно эти товары драматично подорожали в ноябре за год. Об этом «Известиям» сообщили два источника, которые участвуют в совещаниях по стабилизации цен. Некоторые торговые сети в столице снизили стоимость продуктов сразу после совещания 9 декабря, на котором президент Владимир Путин отметил: реально располагаемые доходы граждан упали на 4,3%, а цены, к примеру, на сахар выросли на 71%. Глава государства весьма резко заметил, что сказки о ситуации с ценами рассказывать не надо. При этом, по данным «Платформа ОФД», с 7 по 13 декабря средний чек на базовые продукты так и не изменился.

Разложат по полкам

Бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца. Об этом «Известиям» рассказали сразу два источника на рынке, которые участвуют в совещаниях с ведомствами (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС) по вопросу стабилизации цен в РФ. Речь идет о 95 рублях за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителей и 110 рублях — на полке, а также о 36 и 45 рублях за один кг сахара соответственно, сообщалось ранее.



По словам собеседников «Известий», новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями. В понедельник, в первой половине дня стороны проведут еще одну серию совещаний. Уже во второй половине дня предложения направят в правительство на оценку. Один из источников добавил, что стороны, по сути, обсуждают государственное регулирование цен. И основной риск здесь — зафиксировать стоимость продукции на том уровне, который не выгоден производителям. В таком случае они могут приостановить поставки товаров в торговые сети, а это значит, что дефицит сахара и подсолнечного масла может стать вполне реальной проблемой. Поэтому важно, с одной стороны, «не прижать» производителей, а с другой — не дать им повышать цены бесконечно в попытке компенсировать будущие возможные потери.

Многие производители поддерживают новый формат работы, сказал «Известиям» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, в организации рады, что государство наконец вмешается в процесс ценообразования. В Союзе сахаропроизводителей на запрос «Известий» не ответили. В Ассоциации компаний розничной торговли воздержались от комментариев.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что, согласно данным на ноябрь 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, из базовых продуктов питания на полке увеличились в цене две позиции — сахар и подсолнечное масло. Триггером роста стали поставщики этих товарных групп, которые подняли закупочные цены на них более чем в два раза, отметил он. В пресс-службах Минсельхоза, Минэкономразвития, ФАСа на запрос «Известий» не ответили.

Не надо сказок

Проблему роста цен на базовые продукты еще 9 декабря во время совещания по экономическим вопросам поднял Владимир Путин. Глава государства, к примеру, отметил, что подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука на 12,9%, макаронные изделия на 10,5%, а хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%. Кроме того, в разы увеличились и цены на сахарный песок. И если реально располагаемые доходы, согласно данным статистики, упали на 4,3%, то сахар вырос в цене на 71% с лишним, подчеркнул президент.

— Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь, — возмутился глава государства.

Владимир Путин добавил, что рост цен на продукты, по его мнению, связан с экономическими причинами, а не с пандемией COVID-19 и снижением объемов производства. Президент раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами и подчеркнул, что сложившаяся ситуация только усугубляет положение властей в глазах граждан.

В ожидании стабильности

Сразу после выступления президента стоимость товаров в некоторых столичных магазинах начала снижаться, рассказали «Известиям» в одной из торговой сетей. Компании стремились выставить на полки более дешевый товар, который оперативно доставили с распределительных центров, либо делали скидки на уже продающийся.

Между тем, в среднем по России затраты россиян на покупку основных продуктов питания в воскресенье, 13 декабря, по отношению к среде, 9 декабря, не изменились. Об этом свидетельствуют оперативные данные «Платформы ОФД», с которыми ознакомились «Известия». Так, средний чек покупки сахара-песка и хлеба (дарницкого) в воскресенье составил 55 рублей за упаковку и 28 рублей соответственно, эти величины не изменились по сравнению с 9 декабря. Средняя стоимость приобретения подсолнечного масла увеличилась лишь на 2 рубля до 103 рублей, пшеничной муки — на 3 рубля до 70 рублей.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер сказал «Известиям», что госрегулирование может лишь временно смягчить проблему. Ведь производители стремятся к экспортной активности на фоне низкого предложения и высоких цен на мировом рынке.

Одними ограничительными мерами проблему не решить, ведь Россия пытается поддерживать честные рыночные отношения, считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

А как сказал «Известиями» первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП Артем Кирьянов, производители пообещали снизить оптовые цены, но это не значит, что цены на полке упадут автоматически.

Источник: Известия