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Закроют ли генконсульство США во Владивостоке, рассказал источник

11:00 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Работа американского генконсульства во Владивостоке, в зону ответственности которого входят 11 регионов ДФО и Иркутская область, с марта временно приостановлена в связи с глобальной пандемией COVID-19.

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У генконсульства США во Владивостоке нет данных о возможном закрытии

Генконсульство США во Владивостоке пока не располагает информацией о возможном закрытии, о котором сообщили СМИ, заявил РИА Новости представитель дипмисии.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке.
"Никаких комментариев пока... Пока нет никакой информации на этот счет ", - сказал собеседник агентства.

Работа американского генконсульства во Владивостоке, в зону ответственности которого входят 11 регионов ДФО и Иркутская область, с марта временно приостановлена в связи с глобальной пандемией COVID-19.

Источник: РИА Новости

владивосток генконсульство
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