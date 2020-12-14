Закроют ли генконсульство США во Владивостоке, рассказал источник

Работа американского генконсульства во Владивостоке, в зону ответственности которого входят 11 регионов ДФО и Иркутская область, с марта временно приостановлена в связи с глобальной пандемией COVID-19.

У генконсульства США во Владивостоке нет данных о возможном закрытии

Генконсульство США во Владивостоке пока не располагает информацией о возможном закрытии, о котором сообщили СМИ, заявил РИА Новости представитель дипмисии.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке.

"Никаких комментариев пока... Пока нет никакой информации на этот счет ", - сказал собеседник агентства.



Работа американского генконсульства во Владивостоке, в зону ответственности которого входят 11 регионов ДФО и Иркутская область, с марта временно приостановлена в связи с глобальной пандемией COVID-19.

Источник: РИА Новости