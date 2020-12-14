Зимние турниры по хоккею и футболу пройдут без зрителей в 2020-2021 году в Бердске. Адреса хоккейных коробок

Сезон зимнего дворового спорта стартует в Бердске

Все спортивные учреждения готовы активно работать в дни новогодних каникул. Об этом сообщила «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе со СМИ директор ОФКиС Светлана Ашихмина.

- Новогодние каникулы продлили, и мы теперь корректируем свой план так, чтобы наши дети в этот период были заняты. Спортивные школы свою работу на каникулах не прекращают. Она начнется с 4-го числа. Тренировочный процесс будет возобновлен. Спортивная жизнь на улицах микрорайона города продолжится. В этом у нас уже две коробки залиты и функционируют. Хотим организовать заливку катков еще на 2 коробках, и с этой недели мы приступаем к заливке на Микрорайоне, 25. С сегодняшнего дня у нас запущен процесс монтажа хоккейной коробки на ул. Горького, 1. Подвести нас может только погода. Все эти коробки будут функционировать в каникулярное время. Помимо матчей детско-хоккейной лиги там будут организовываться и мероприятия для проживающих жителей данных микрорайонов. Также пройдут игры детско-футбольной лиги, т.е. соревнования по футболу на снегу будут проведены,- рассказала Светлана Ашихмина 14 декабря.

Также отмечалось, что на хоккейных коробках пройдут и турниры, но без зрителей в связи с ограничительными мерами.

Все учреждения не только муниципальной, но и частной собственности откроют прокат каньков и лыж с 1 января 2021 года. Подробную информацию лучше узнать на сайтах организаций.

Адреса хоккейных коробок в Бердске:

• Горького, 1

• Северный, 2

• Микрорайон, 25

• Комсомольская, 23