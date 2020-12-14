Открыли стрельбу из Maybach неизвестные в центре Москвы

В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу из Maybach

Инцидент произошел на Тверской улице. Неизвестные несколько раз выстрелили из окна автомобиля, а затем скрылись. Полиция ведет розыск стрелявших. По данным СМИ, Maybach оформлен на московского бизнесмена.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают автомобиль Maybach, из окна которого неизвестные открыли стрельбу. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел вечером в воскресенье на Тверской улице. Неизвестные на автомобиле Maybach несколько раз выстрелили из окна, а затем скрылись», — рассказал собеседник ТАСС.



В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что по данному факту начали проверку. Звонок на пульт дежурного поступил в 19:45 мск. «Поступило сообщение о хлопках из проезжающего по Тверской улице автомобиля», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что по указанным очевидцами приметам разыскивается автомобиль, а также устроившие стрельбу. Данных о пострадавших не поступало.

Maybach, из окна которого велась стрельба, оформлен на столичного бизнесмена, сообщил собеседник ТАСС. «Был ли он сам за рулем — сейчас выясняется», — добавил он.

Неделю назад несовершеннолетняя девочка пострадала в результате стрельбы из травматического оружия на Судостроительной улице на юге Москвы. В ходе проверки полицейские установили, что 33-летний мужчина несколько раз выстрелил из травмата возле одного из жилых домов. Стрелявшим оказался сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде. Позднее в этот же день он был задержан. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ребенка доставили в одну из городских больниц для обследования. О тяжести полученных ею травм не сообщалось.