Серию из 6 землетрясений зафиксировали за сутки в Чечне

В Чечне произошло землетрясение магнитудой 2,9. Это уже шестое сейсмособытие в регионе, зафиксированное 13 декабря. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
«Стоит отметить, что вся территория Северного Кавказа подвержена землетрясениям. Незначительные сейсмособытия случаются по всему миру каждый день. Они не несут никаких последствий», — сообщил представитель ведомства.
Он также отметил, что точно предугадать время и места землетрясения невозможно.
В пресс-службе МЧС подчеркнули, что никаких сообщений о пострадавших или каких-либо последствиях от землетрясения в ведомство не поступало.
10 декабря землетрясение произошло недалеко от Иркутска. В городе оно ощущалось на 5–6 баллов, однако в эпицентре интенсивность толчков достигла 7,6 балла. Информации о пострадавших и разрушениях также не поступало, однако позднее заммэра Иркутска Виталий Барышников рассказал, после землетрясения в 18 школах города и нескольких детских садах обнаружили трещины.