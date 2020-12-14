14.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Серию из 6 землетрясений зафиксировали за сутки в Чечне

10:57 14.12.2020 Фото: pixabay.com
0

В пресс-службе МЧС подчеркнули, что никаких сообщений о пострадавших или каких-либо последствиях от землетрясения в ведомство не поступало.

% name% title
В Чечне за сутки зафиксировали шесть землетрясений

В Чечне произошло землетрясение магнитудой 2,9. Это уже шестое сейсмособытие в регионе, зафиксированное 13 декабря. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Стоит отметить, что вся территория Северного Кавказа подвержена землетрясениям. Незначительные сейсмособытия случаются по всему миру каждый день. Они не несут никаких последствий», — сообщил представитель ведомства.

Он также отметил, что точно предугадать время и места землетрясения невозможно.

Первые подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в 00:30 мск в Урус-Мартановском районе Чечни на глубине 25 км. Следующее землетрясение произошло в 12:15 мск магнитудой 3,7 в 45 км юго-восточнее Грозного. Позднее подземные толчки также были зарегистрированы в 14:40 магнитудой 4,1, в 15:08 магнитудой 3,1, а также в 16:05 магнитудой 3,8.

В пресс-службе МЧС подчеркнули, что никаких сообщений о пострадавших или каких-либо последствиях от землетрясения в ведомство не поступало.

10 декабря землетрясение произошло недалеко от Иркутска. В городе оно ощущалось на 5–6 баллов, однако в эпицентре интенсивность толчков достигла 7,6 балла. Информации о пострадавших и разрушениях также не поступало, однако позднее заммэра Иркутска Виталий Барышников рассказал, после землетрясения в 18 школах города и нескольких детских садах обнаружили трещины.

землетрясение Чечня
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Попадали в землетрясение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Полное солнечное затмение 14 декабря 2020 покажет трансляция NASA TV: Точное время
11:36 14-12-2020
Полное солнечное затмение 14 декабря 2020 покажет трансляция NASA TV: Точное время
Магнитные бури сегодня: Мощная магнитная буря накроет метеозависимых уже через 3 дня. Даты бури и сила геомагнитных всплесков
11:33 14-12-2020
Магнитные бури сегодня: Мощная магнитная буря накроет метеозависимых уже через 3 дня. Даты бури и сила геомагнитных всплесков
10 000 в декабре: Будут ли единовременная выплата по 10 000 рублей на детей с 15 декабря 2020 года?
11:30 14-12-2020
10 000 в декабре: Будут ли единовременная выплата по 10 000 рублей на детей с 15 декабря 2020 года?
Семью сняли с рейса United Airlines. 2-летний ребенок отказался надевать маску
11:30 14-12-2020
Семью сняли с рейса United Airlines. 2-летний ребенок отказался надевать маску
2 метеорных дождя декабря: Даты ошеломительных звездопадов и места, где смотреть
11:20 14-12-2020
2 метеорных дождя декабря: Даты ошеломительных звездопадов и места, где смотреть
Открыли стрельбу из Maybach неизвестные в центре Москвы
11:15 14-12-2020
Открыли стрельбу из Maybach неизвестные в центре Москвы
Запрет на продажу алкоголя в Новый год 2021: Выпьет ли Москва, ответил мэр Собянин
11:15 14-12-2020
Запрет на продажу алкоголя в Новый год 2021: Выпьет ли Москва, ответил мэр Собянин
Застряли более 250 фур в Приморском крае на границе с Китаем
11:14 14-12-2020
Застряли более 250 фур в Приморском крае на границе с Китаем
Боксер Джошуа победил Пулева нокаутом. Он защитил три титула чемпиона мира
11:10 14-12-2020
Боксер Джошуа победил Пулева нокаутом. Он защитил три титула чемпиона мира
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 4
11:04 14-12-2020
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются