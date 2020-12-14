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Когда появился нулевой пациента с коронавирусом в России, назвала дату Анна Попова

14:00 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Главный санитарный врач уточнила, что речь идет о заражении SARS-CoV-2, которое привело к дальнейшей передаче вируса. Первыми в России выявили три случая COVID-19, завезенные из Китая, но они не дали распространения инфекции.

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В Роспотребнадзоре назвали дату появления нулевого пациента с COVID-19

Роспотребнадзор установил пациента, с которого началось распространение коронавируса в России, заявила глава ведомства Анна Попова.
"Он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания", — сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".
Главный санитарный врач уточнила, что речь идет о заражении SARS-CoV-2, которое привело к дальнейшей передаче вируса. Первыми в России выявили три случая COVID-19, завезенные из Китая, но они не дали распространения инфекции.

Изменения в коронавирусе

Как ранее заявила Попова, значимых изменений в коронавирусе, циркулирующем в России, на сегодняшний день нет.
"Сегодня значимых для эпидситуации или страшных для нас изменений каких-то в вирусе нет на территории РФ", - рассказала она журналистам.
Глава Роспотребнадзора отметила, что в России очень внимательно следят за вирусом, идет мониторинг ситуации, ни одно изменение вируса ученые не пропускают.

Теория о нескольких "нулевых" пациентах

Первых людей, заразившихся новым коронавирусом, могло быть несколько, они могли получить инфекцию в разное время от разных переносчиков, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных", — сказал он.
Ученые уверены в естественном происхождении вируса. Его носителем могли быть летучие мыши.

По словам Райана, специалисты не знают, что именно привело к росту заражения, был это человек, животное или окружающая среда. "Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в Ухани", — добавил он.
Пандемия COVID-19
Количество заражений коронавирусом нового типа во всем мире превысило 70,4 миллиона, почти 1,6 миллиона человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 70 461 926, скончались 1 599 704 пациента с коронавирусом.
За минувшие сутки в мире выявили 649 425 новых случаев COVID-19 и 10 718 летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

COVID-19 коронавирус пандемия
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