14.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Запрет на продажу алкоголя в Новый год 2021: Выпьет ли Москва, ответил мэр Собянин

11:15 14.12.2020 Фото: pixabay.com
0

В мире вообще богатый опыт введения сухих законов, как правило, это все заканчивалось повальным пьянством, сказал он.

% name% title
Собянин ответил на вопрос об ограничении продажи алкоголя в Новый год

Смысла ограничивать продажу алкоголя нет, в мире богатый опыт введения сухих законов, это заканчивалось повальным пьянством, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В мире вообще богатый опыт введения сухих законов, как правило, это все заканчивалось повальным пьянством, поэтому не вижу никакого смысла в этом", - сообщил Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, будут ли вводиться ограничения на продажу алкогольных напитков в новогодние праздники.

алкоголь новый год спиртное
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как планируете встретить новый год?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Полное солнечное затмение 14 декабря 2020 покажет трансляция NASA TV: Точное время
11:36 14-12-2020
Полное солнечное затмение 14 декабря 2020 покажет трансляция NASA TV: Точное время
Магнитные бури сегодня: Мощная магнитная буря накроет метеозависимых уже через 3 дня. Даты бури и сила геомагнитных всплесков
11:33 14-12-2020
Магнитные бури сегодня: Мощная магнитная буря накроет метеозависимых уже через 3 дня. Даты бури и сила геомагнитных всплесков
10 000 в декабре: Будут ли единовременная выплата по 10 000 рублей на детей с 15 декабря 2020 года?
11:30 14-12-2020
10 000 в декабре: Будут ли единовременная выплата по 10 000 рублей на детей с 15 декабря 2020 года?
Семью сняли с рейса United Airlines. 2-летний ребенок отказался надевать маску
11:30 14-12-2020
Семью сняли с рейса United Airlines. 2-летний ребенок отказался надевать маску
2 метеорных дождя декабря: Даты ошеломительных звездопадов и места, где смотреть
11:20 14-12-2020
2 метеорных дождя декабря: Даты ошеломительных звездопадов и места, где смотреть
Открыли стрельбу из Maybach неизвестные в центре Москвы
11:15 14-12-2020
Открыли стрельбу из Maybach неизвестные в центре Москвы
Запрет на продажу алкоголя в Новый год 2021: Выпьет ли Москва, ответил мэр Собянин
11:15 14-12-2020
Запрет на продажу алкоголя в Новый год 2021: Выпьет ли Москва, ответил мэр Собянин
Застряли более 250 фур в Приморском крае на границе с Китаем
11:14 14-12-2020
Застряли более 250 фур в Приморском крае на границе с Китаем
Боксер Джошуа победил Пулева нокаутом. Он защитил три титула чемпиона мира
11:10 14-12-2020
Боксер Джошуа победил Пулева нокаутом. Он защитил три титула чемпиона мира
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 4
11:04 14-12-2020
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются