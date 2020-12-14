Запрет на продажу алкоголя в Новый год 2021: Выпьет ли Москва, ответил мэр Собянин

В мире вообще богатый опыт введения сухих законов, как правило, это все заканчивалось повальным пьянством, сказал он.

Собянин ответил на вопрос об ограничении продажи алкоголя в Новый год

Смысла ограничивать продажу алкоголя нет, в мире богатый опыт введения сухих законов, это заканчивалось повальным пьянством, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В мире вообще богатый опыт введения сухих законов, как правило, это все заканчивалось повальным пьянством, поэтому не вижу никакого смысла в этом", - сообщил Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, будут ли вводиться ограничения на продажу алкогольных напитков в новогодние праздники.