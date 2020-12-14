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Семью сняли с рейса United Airlines. 2-летний ребенок отказался надевать маску

11:30 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Женщина рассказала, что авиакомпания не стала доставать их багаж, в котором находилось детское автокресло, а также внесла семью в свой черный список.

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Семью сняли с рейса из-за отказавшегося надеть маску ребенка

В США семью сняли с рейса из-за отказавшегося надеть маску двухлетнего ребенка, об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел в аэропорту Денвера, семья из трех человек планировала вылететь в город Ньюарк рейсом авиакомпании United Airlines. После посадки в самолет Элиза Орбан с мужем попытались надеть медицинскую маску на свою двухлетнюю дочь, однако у них это не получилось, так как девочка сопротивлялась.
В результате непосредственно перед взлетом к родителям подошла стюардесса авиакомпании и приказала покинуть воздушное судно. По словам Орбан, ее муж попытался объяснить сотруднице ситуацию, однако та не изменила свое решение.

Женщина рассказала, что авиакомпания не стала доставать их багаж, в котором находилось детское автокресло, а также внесла семью в свой черный список.
В своем Instagram Орбан написала, что после снятия с рейса ощущала "замешательство, неверие, отвращение и унижение".
При этом United Airlines сообщила The Sun, что наивысшим приоритетом авиакомпании являются здоровье и безопасность ее сотрудников и клиентов, а ношение маски является обязательным для всех пассажиров возрастом от двух лет и выше. Также авиаперевозчик указал, что связался с семьей Орбан и вернул ей билеты и багаж, проводится расследование инцидента.

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