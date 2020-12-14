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Боксер Джошуа победил Пулева нокаутом. Он защитил три титула чемпиона мира

11:10 14.12.2020 Фото: © EPA-EFE/Andrew Couldridge
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Поединок был завершен в девятом раунде.

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Энтони Джошуа и Кубрат Пулев

Британец Энтони Джошуа защитил три титула чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по престижным версиям. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, он выиграл у болгарина Кубрата Пулева нокаутом в девятом раунде.
Джошуа впервые защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF), которые вернул в прошлом поединке в декабре 2019 года благодаря победе над американцем Энди Руисом в бою-реванше. В первом поединке в июне 2019 года победу одержал Руис техническим нокаутом в седьмом раунде. До поражения от Руиса британец шесть раз защищал пояс IBF, три - WBA и один - WBO.

В активе 31-летнего Джошуа теперь 24 победы (22 нокаутом), одно поражение.


39-летний Пулев потерпел второе поражение в карьере при 28 победах (14 нокаутом). Он не сумел стать чемпионом мира со второй попытки: в 2014 году он проиграл украинцу Владимиру Кличко нокаутом в пятом раунде. Пулев мог раньше выйти на бой за титул чемпиона мира с Джошуа, их поединок был запланирован на октябрь 2017 года, однако болгарин получил травму и был заменен на француза Карлоса Такама. На нынешний поединок с Джошуа Пулев вышел в ранге обязательного претендента на титул IBF.

Поясом чемпиона мира по оставшейся престижной версии в супертяжелом весе, Всемирного боксерского совета (WBC), владеет британец Тайсон Фьюри.

Источник: ТАСС

боксер нокаут поединок Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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