14.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Измена в 40. Почему чаще всего мужчины изменяют в этом возрасте?

22:50 14.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Подобная ситуация может произойти в результате сексуальной нужды, спровоцированной вынужденным сексуальным воздержанием, из-за болезни или разлуки с супругом.

% name% title
Случайные, короткие связи представляют минимальную опасность для брака
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
% name% title

Измена в 40. Почему чаще всего мужчины изменяют в этом возрасте?Тарзан измена: Как оно было на самом деле, рассказала Королева и Глушко в откровенном интервьюЕщё 282 новостей

Измены делятся на несколько типов. От характера и продолжительности внебрачной связи зависит ее влияние на целостность брака.

Случайная связь обусловлена разовым и непродолжительным эпизодическим сексом.

Подобная ситуация может произойти в результате сексуальной нужды, спровоцированной вынужденным сексуальным воздержанием, из-за болезни или разлуки с супругом.

В этом случае изменяющий супруг не ставит цели влюбиться, поэтому контакт не ведет к чувственным отношениям. Это просто случайный секс. Разновидностью этого типа связи являются два варианта внебрачных контактов:

Разовый секс, который произошел случайно при стечении некоторых обстоятельств (командировка, отдых на курорте, встреча друзей детства, вечеринка с употреблением большого количества спиртного)

Внебрачные контакты у супруга полигамного типа, который часто меняет сексуальных партнеров, с которыми у него не возникает эмоционально-чувственной связи. Как правило, они не помнят ни лиц, ни имен своих сексуальных партнерш.

Случайные, короткие связи представляют минимальную опасность для брака.

Эротическое приключение – это сексуальная связь, для которой характерно стремление к разнообразию. В подобной связи большую роль играет внешняя привлекательность партнера. Такие отношения строятся на взаимной нежности и тонких переживаниях. Мужчины открывают новое тело партнерши, женщины – новые реакции своего тела на другого партнера.

Подобные внебрачные связи возникают в период, когда в браке уже не сохранилось романтики, а с новым партнером переживаются свежие ощущения влюбленности и страсти. Опасения разоблачения только усиливают сексуальное возбуждение. По этой причине любовники испытывают большее наслаждение от секса.

Сексуальные приключения подобного характера, как правило, не представляют опасности для брака, а скорее являются его дополнением. Несмотря на стабильность и прочность подобной связи, она может прекратиться совсем, если кто-то из партнеров почувствует угрозу для своего брака.

Измена – самый опасный вид внебрачной связи, обусловленный большой продолжительностью и значительной эмоциональной зависимостью от нового любовного партнера. Сильное чувство может стать причиной измены или появиться уже во время отношений. Часто в такой связи мужчина является женатым, в возрасте 45-55 лет, а женщина незамужней.

Возраст после 40 лет считается опасным для мужчин, потому что в этот период снижается сексуальное влечение, что воспринимается многими панически, ведь это означает наступление старости.

Большинство мужчин стремится к союзу с молодой женщиной, сексуально активной и привлекательной, с которой он может почувствовать себя вновь молодым мужчиной. Такая связь может разрушить брак, если обстановка в ней недостаточно благополучная.

Мужчина в подобных внебрачных отношениях находится в мучительном состоянии раздвоенности. Чтобы не брать на себя ответственность за разрыв связи на стороне, или за разрушенный брак, он начинает ждать решительных действий от одной из женщин. В этот момент любая ссора с любовницей может послужить расставанию с ней.

Во внебрачных отношениях есть существенная особенность, которая отличает их от супружеских. Помимо эмоциональной зависимости, супругов связывают также общность быта, семейные обязанности, необходимость воспитывать детей, тогда как любовников связывают исключительно эмоциональные отношения. А поскольку эмоции переменчивы и зависят от текущей ситуации, то подобные союзы распадаются значительно чаще и быстрее.

Источник: psychologyjournal.ru

измена измены муж и жена предательство секс типы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вас предавали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

120 метеоров в час смогут увидеть жители Земли в ночь на 15 декабря 2020 года. Звездопад Геминиды уже начался!
23:50 14-12-2020
120 метеоров в час смогут увидеть жители Земли в ночь на 15 декабря 2020 года. Звездопад Геминиды уже начался!
В модернизацию первичного звена здравоохранения вольют 11 млрд рублей в Новосибирской области
23:30 14-12-2020
В модернизацию первичного звена здравоохранения вольют 11 млрд рублей в Новосибирской области
Точный гороскоп на вторник 15 декабря в день мощнейшего метеорного потока для каждого знака зодиака
23:20 14-12-2020
Точный гороскоп на вторник 15 декабря в день мощнейшего метеорного потока для каждого знака зодиака
Тело Акшина Гусейнова, убившего свою девушку и её 9-летнего брата, выбросило на побережье в Новороссийске 1
23:11 14-12-2020
Тело Акшина Гусейнова, убившего свою девушку и её 9-летнего брата, выбросило на побережье в Новороссийске
Измена в 40. Почему чаще всего мужчины изменяют в этом возрасте?
22:50 14-12-2020
Измена в 40. Почему чаще всего мужчины изменяют в этом возрасте?
Смерть от коронавируса в России: названа болезнь и возраст, при которой больной "короной" очень часто погибает
22:30 14-12-2020
Смерть от коронавируса в России: названа болезнь и возраст, при которой больной
Как сделать новогодний венок быстро и красиво
22:20 14-12-2020
Как сделать новогодний венок быстро и красиво
Державшую с рождения в шкафу без еды и воды дочку Полину мать обвиняют в покушении на убийство
22:17 14-12-2020
Державшую с рождения в шкафу без еды и воды дочку Полину мать обвиняют в покушении на убийство
Какой же он милый: "Шрек" стал национальным достоянием США. И еще 24 фильма в списке
22:04 14-12-2020
Какой же он милый:
YouTube и Google подкосило: произошел масштабный сбой в работе сервисов
21:50 14-12-2020
YouTube и Google подкосило: произошел масштабный сбой в работе сервисов