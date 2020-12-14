Измена в 40. Почему чаще всего мужчины изменяют в этом возрасте?

Подобная ситуация может произойти в результате сексуальной нужды, спровоцированной вынужденным сексуальным воздержанием, из-за болезни или разлуки с супругом.

Случайные, короткие связи представляют минимальную опасность для брака

Измены делятся на несколько типов. От характера и продолжительности внебрачной связи зависит ее влияние на целостность брака.

Случайная связь обусловлена разовым и непродолжительным эпизодическим сексом.

Подобная ситуация может произойти в результате сексуальной нужды, спровоцированной вынужденным сексуальным воздержанием, из-за болезни или разлуки с супругом.

В этом случае изменяющий супруг не ставит цели влюбиться, поэтому контакт не ведет к чувственным отношениям. Это просто случайный секс. Разновидностью этого типа связи являются два варианта внебрачных контактов:

Разовый секс, который произошел случайно при стечении некоторых обстоятельств (командировка, отдых на курорте, встреча друзей детства, вечеринка с употреблением большого количества спиртного)

Внебрачные контакты у супруга полигамного типа, который часто меняет сексуальных партнеров, с которыми у него не возникает эмоционально-чувственной связи. Как правило, они не помнят ни лиц, ни имен своих сексуальных партнерш.

Случайные, короткие связи представляют минимальную опасность для брака.

Эротическое приключение – это сексуальная связь, для которой характерно стремление к разнообразию. В подобной связи большую роль играет внешняя привлекательность партнера. Такие отношения строятся на взаимной нежности и тонких переживаниях. Мужчины открывают новое тело партнерши, женщины – новые реакции своего тела на другого партнера.

Подобные внебрачные связи возникают в период, когда в браке уже не сохранилось романтики, а с новым партнером переживаются свежие ощущения влюбленности и страсти. Опасения разоблачения только усиливают сексуальное возбуждение. По этой причине любовники испытывают большее наслаждение от секса.

Сексуальные приключения подобного характера, как правило, не представляют опасности для брака, а скорее являются его дополнением. Несмотря на стабильность и прочность подобной связи, она может прекратиться совсем, если кто-то из партнеров почувствует угрозу для своего брака.

Измена – самый опасный вид внебрачной связи, обусловленный большой продолжительностью и значительной эмоциональной зависимостью от нового любовного партнера. Сильное чувство может стать причиной измены или появиться уже во время отношений. Часто в такой связи мужчина является женатым, в возрасте 45-55 лет, а женщина незамужней.

Возраст после 40 лет считается опасным для мужчин, потому что в этот период снижается сексуальное влечение, что воспринимается многими панически, ведь это означает наступление старости.

Большинство мужчин стремится к союзу с молодой женщиной, сексуально активной и привлекательной, с которой он может почувствовать себя вновь молодым мужчиной. Такая связь может разрушить брак, если обстановка в ней недостаточно благополучная.

Мужчина в подобных внебрачных отношениях находится в мучительном состоянии раздвоенности. Чтобы не брать на себя ответственность за разрыв связи на стороне, или за разрушенный брак, он начинает ждать решительных действий от одной из женщин. В этот момент любая ссора с любовницей может послужить расставанию с ней.

Во внебрачных отношениях есть существенная особенность, которая отличает их от супружеских. Помимо эмоциональной зависимости, супругов связывают также общность быта, семейные обязанности, необходимость воспитывать детей, тогда как любовников связывают исключительно эмоциональные отношения. А поскольку эмоции переменчивы и зависят от текущей ситуации, то подобные союзы распадаются значительно чаще и быстрее.

Источник: psychologyjournal.ru