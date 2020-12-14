Маткапитал хотят тратить на образование родителей. Когда разрешат?

Маткапитал хотят тратить на образование родителей

Маткапитал предлагают разрешить тратить на образование родителей. Об этом говорится в обращении главы Института прогрессивного образования Анны Маркс на имя министра труда Антона Котякова (документ есть в распоряжении «Известий»). Депутаты «Единой России» намерены просить правительство разработать соответствующий законопроект, в других фракциях парламента согласны, что средства маткапитала нужно использовать для более широких целей в интересах семьи. В СПЧ и вузах инициативу также поддерживают, считая, что в период пандемии, когда число безработных растет, подобное предложение очень своевременно.

В интересах семьи

За последние пять лет рождаемость в России снизилась на 23,7%, что свидетельствует о необходимости задействовать в нацпроекте «Демография» все возможные инструменты повышения мотивации граждан РФ к рождению детей. Об этом говорится в письме главы Института прогрессивного образования Анны Маркс в адрес министра труда Антона Котякова. В обращении отмечается, что причинами отказа от рождения ребенка чаще всего становится отсутствие материальных возможностей (согласно исследованиям НИУ ВШЭ, так считают 73% женщин и 70% мужчин) и необходимость найти более высокооплачиваемую работу (66 и 69% соответственно).

«В послании Федеральному собранию в 2006 году Владимир Путин впервые озвучил идею материнского капитала, подчеркнув, что после рождения ребенка женщина на долгое время выбывает из трудовой деятельности, теряя свою квалификацию. В связи с этим глава государства назвал цель программы маткапитала: реально повысить социальный статус женщины, помочь ей решать будущие проблемы. Однако существующие ограничения по использованию маткапитала в полной мере не позволяют женщине ни реализовать себя, ни «повысить свой социальный статус», — говорится в письме.

В связи с этим институт просит Минтруд рассмотреть возможность разрешить использование материнского капитала на образование матери — последипломное и для повышения квалификации.

— Это не только станет дополнительным фактором роста рождаемости, но улучшит положение женщин на рынке труда, увеличит доходы семей, позволит содержать ребенка, зарабатывать на его образование, на улучшение жилищных условий, — объяснила «Известиям» свою инициативу Анна Маркс, отметив, что она уже нашла поддержку в Госдуме.

Как заявил «Известиям» депутат от «Единой России» Виктор Зубарев, он в ближайшее время направит в Минтруд запрос с просьбой поддержать эту инициативу и подготовить соответствующий законопроект.

— Предложение расширить возможность использования маткапитала на образование матери вполне обоснованно, поскольку одновременно позволяет и самореализоваться женщине, и защищает интересы семьи. От уровня дохода работающей мамы напрямую зависит качество жизни детей, а в неполных семьях зачастую зависит полностью. Поэтому позволить женщине самой принять решение, на чье образование — свое или ребенка — потратить материнский капитал, означает помочь ей получить новую профессию, дополнительные навыки, которые, в свою очередь, дадут возможность и содержать семью, и воспитывать детей, и обеспечить их образованием, — убежден парламентарий.

Тем более что правовой механизм, регулирующий оплату образовательных услуг за счет средств государства, отлажен, а дополнительных бюджетных средств на внедрение предложения не потребуется, пояснил он «Известиям».

Больше целей

В других фракциях парламента к инициативе отнеслись по-разному. Член фракции КПРФ, глава комитета по региональной политике Николай Харитонов считает, что это предложение можно поддержать, а весь спектр целей использования маткапитала должен стать более широким, чем сегодня. Главное, по его мнению, чтобы эти деньги не проедали, а тратили на реальные нужды.



Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил «Известиям», что у него двоякое отношение к этой инициативе. С одной стороны, хорошо, что есть дополнительные средства на обучение родителей, с другой — нарушается идеология маткапитала. По его словам, родители и так могут сегодня получить образование за счет государства, если они окажутся безработными и пройдут регистрацию на бирже труда.

Зампред фракции «Справедливой России» Олег Нилов считает, что цели маткапитала расширять нужно. Например, можно разрешить потратить его на приобретение автомобиля. Но лично он против поддержки коммерческого образования.

В СПЧ также готовы поддержать инициативу.

— Однозначно, я поддерживаю это предложение, ведь оно направлено на помощь и улучшение социально-экономического климата в семье. Для женщины, находящейся в декретном отпуске, крайне важна возможность развиваться, оставаться востребованной на рынке труда, когда она длительное время отдавала себя не менее сложной работе, но при этом безумно счастливой и крайне важной, — заявила «Известиям» зампред Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

По ее словам, в период пандемии коронавируса этот вопрос стал еще более актуален, поскольку COVID-19 привел к росту числа безработных. В данных обстоятельствах цель государства — поддержать своих граждан и подобное предложение очень своевременно, убеждена она.

С этой точкой зрения согласен ректор МИРЭА — Российского технологического университета Станислав Кудж.

— В ведущие российские вузы очень высокий проходной балл для поступления. Отличников, которые подают нам документы, больше, чем бюджетных мест, а средства на оплату обучения есть далеко не у всех. Поэтому если у женщин появится дополнительная возможность получить современное образование за счет материнского капитала — это будет огромный плюс для государства, потому что выиграют все: и семьи с детьми, и университеты, и бизнес, — убежден эксперт.

Инициативу поддерживает и председатель всероссийского движения «Матери России» Валентина Петренко. По ее словам, это очень важное предложение, принятия которого матери добиваются уже давно. Рынок труда из-за роботизации изменится даже не через десять, а в течение пяти лет, и многие женщины рискуют лишиться работы. Поэтому именно сейчас важно дать им возможность переквалифицироваться, получить качественное образование, особенно по новым специальностям, полагает общественница.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» сообщили, что пока обращения с такой инициативой не получали.

Источник: Известия