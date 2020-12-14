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"Меня пронзила судорога и я закричал": Нужна помощь упавшему с обрыва в 5 этажей на берегу Обского моря слепому музыканту Евгению Фурцеву в Бердске

11:47 14.12.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Евгений «без солнца сбился с пути» и попал в больницу со сломанным крестцом и поврежденной рукой. Этой осенью Евгению исполнится 60 лет, его зрение давно покинуло полностью. Сейчас бердчанин на инвалидности. Он помогает своей дочери - она также лишена зрения.

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Слепой музыкант Евгений Фурцев упал с обрыва на берегу Обского моря

Как себя чувствует и нуждается ли в помощи рухнувший с обрыва с 5-этажный дом на берегу Обского моря слепой музыкант Евгений Фурцев из Бердска, выяснил "Курьер. Среда. Бердск" 14 декабря. Напомним, Евгений «без солнца сбился с пути» и попал в больницу со сломанным крестцом и поврежденной рукой 13 декабря. Когда он заблудился, позвонил другу, чтобы тот сориентировал его в пространстве. И в этот момент сорвался с края.

Руки и ноги шевелятся и это уже радует, отмечает Фурцев.

- Вчера я вспомнил падение и у меня случился страшный приступ - меня пронзила адская боль, стянуло судорогой от крестца, и я закричал. Поэтому мне тяжело сейчас об этом говорить, - сказал Евгений "Курьер. Среда. Бердск".

Также напомним, Евгений часто гулял по парку «На камнях», его зачастую провожали сотрудники. Но упал он в 300 метрах от парка. Спасатели оперативно справились с задачей и доставили пострадавшего до машины "скорой". В травматологическом отделении оказали всю необходимую помощь, но Евгений хотел бы долечиться дома.

- Тяжело лежать прикованным к кровати. Я поеду к дочери и там за мной будет уход, мне там будет проще, - отметил Евгений.

Но он останется в больнице до завтра - до 15 декабря. Решение будет принимать лечащий врач.

"Курьер. Среда. Бердск" писал, что Евгений Фурцев профессиональный музыкант. В молодости он получил профильное образование, руководил Домом культуры на Алтае, объехал полмира. «Маэстро!» называли его коллеги и зрители. А в последние годы его часто можно было видеть играющим на аккордеоне возле универмага в центре Бердска. Этой осенью Евгению исполнилось 60 лет, зрение его давно покинуло полностью. Сейчас он на инвалидности. Фурцев помогает своей дочери - у нее такая же беда, наследственное - она лишилась зрения из-за болезни, а у нее двое детей.

Единственная помощь, о которой он попросил - его нужно будет транспортировать до дома дочери, как только отпустит врач. Это стоит 3000 рублей. У всех желающих помочь Евгению есть возможность это сделать. Вы можете отправить деньги на карту Сбербанка его дочери Софье Евгеньевне Фурцевой по номеру телефона 8-923-2222-718. Заранее выражаем большую благодарность от Евгения.

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