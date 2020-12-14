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Затмение «солнечной короны» увидят 14 декабря 2020 земляне. Кому повезло?

13:15 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — то лунное.

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Жители части Земли увидят во время затмения 14 декабря «солнечную корону»

Полное солнечное затмение, которое наступит 14 декабря, будет сопровождаться таким астрономическим явлением, как «солнечная корона». Об этом говорится на сайте Московского планетария.

«В момент полной фазы затмения можно невооруженным глазом увидеть корону Солнца», — отмечается в сообщении.
Полную фазу затмения смогут наблюдать жители части Чили и севера Аргентины. Частные фазы будут видны в небе над другими странами Южной Америки, территориями Полинезии, Антарктиды и Африки.

Из России посмотреть вживую на затмение не получится, однако Московский планетарий покажет его в бесплатной онлайн-трансляции. Она начнется в 17:25 по мск, максимальная фаза затмения ожидается примерно к 19:00 по мск.
Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — то лунное.

корона космос солнечное затмение
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