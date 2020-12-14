Уволить чиновников за подпольные вечеринки на Новый год 2021 пообещал губернатор Травников

Как отметил губернатор, вопрос уже обсуждался две недели назад и в правительстве решили, что нужно продемонстрировать пример жителям и не нарушать принятые ограничения, по которым работа заведений общепита запрещена после 12 ночи.

В правительстве решили, что нужно продемонстрировать пример жителям и не нарушать принятые ограничения

Кафе и рестораны в Новосибирске собираются провести новогодние вечеринки вопреки коронавирусным ограничениям. Губернатор намерен организовать адресные проверки. Об этом Андрей Травников сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве региона 14 декабря.

- Доходят сигналы, что общепиты в нарушении всех мер планируют организовывать подпольные новогодние вечеринки. Коллеги, предупреждаю, что если кто-то попадётся на такой вечеринке, последствия будут серьёзные, вплоть до увольнения, — обратился Травников к присутствующим на совещании чиновникам.

Как отметил губернатор, вопрос уже обсуждался две недели назад и в правительстве решили, что нужно продемонстрировать пример жителям и не нарушать принятые ограничения, по которым работа заведений общепита запрещена после 12 ночи.

-Предупредите своих родственников, ничего, потерпим, — заключил Андрей Травников.