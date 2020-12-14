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Откроет фудкорты и кинотеатры внутри ТЦ губернатор Травников в декабре 2020

12:09 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Они откроются с соблюдением условий социальной дистанции.

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В Новосибирской области возобновят работу фудкорты и кинотеатры внутри ТЦ

Работу фудкортов и кинотеатров внутри торговых центров, приостановленную в Новосибирской области 16 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19, возобновят в ближайшее время, сообщил во время оперативного совещания правительства в понедельник глава Новосибирской области Андрей Травников.

"Выносим вопрос на сегодняшнее заседание правительства о возобновлении работы фудкортов, кинотеатров в торгово-развлекательных центрах. Просьба включить эти объекты в планы рейдовой работы", - сказал Травников.

Заместитель губернатора Сергей Семка рассказал, что с учетом эпидемиологической ситуации в регионе работа фудкортов и кинотеатров продолжится с соблюдением социальной дистанции. "В зоне обслуживания [фудкортов должны находиться] не более 50 человек, по кинотеатрам - с заполнением не более 50%", - добавил Семка.

По данным оперативного штаба на утро 14 декабря, в области зарегистрировано более 24,9 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе число заразившихся за сутки впервые за последние два месяца превысило 100. До конца года в области действует режим повышенной готовности, в рамках которого введен ряд ограничений, с 00:00 до 08:00 запрещена работа ресторанов и ночных клубов, кроме кафе в аэропортах, гостиницах и на вокзалах.

торговый центр фастфуд фудкорт
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