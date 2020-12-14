Готовы провести народную экспертизу по будущей свалке у кладбища Бердска и остановить ее строительство активисты Светлана Рябоконь и Наталья Слесарева

В Главгосэкспертизу уже поступили часть документов - результаты инженерных изысканий. Проведение независимой экспертизы от жителей города может напрямую повлиять - построит ли ООО "Полигон" свалку или нет. У бердчан пока есть время предпринять меры.

На месте будущего полигона около кладбища Бердска активно шли работы

Готовы провести общественную экспертизу проекта будущей свалки у кладбища активисты организации "Зеленые берега" Бердска Светлана Рябоконь и Наталья Слесарева. Они приглашают к участию и других жителей Бердска и планируют привлечь Искитимский район. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказала Слесарева 14 декабря. Напомним, как провести народную экспертизу и повлиять на стройку новой мусорной свалки около кладбища Бердск, рассказали в Главгосэкспертизе. По ответу от ведомства, который получила редакция, проведение независимой экспертизы от жителей города может напрямую повлиять - построит ли ООО "Полигон" свалку или нет. На это у бердчан пока есть время.

Могут ли принять участие в экспертизе специалисты ЖКХ и специалисты по контролю за экологией от Новосибирской области и города Бердска, так этот объект угрожает здоровью людей с этой территории и местной экологии? Был задан вопрос депутатами города и редакцией.

- Участие в экспертизе сторонних лиц законодательством не предусмотрено, однако вы можете направить в наш адрес ваше мнение и/или результаты общественной экологической экспертизы, - уточнили в Главгосэкпертизе.

Наталья Слесарева сказала "Курьер. Среда. Бердск", что активисты готовы заняться общественной экспертизой, сё организовать и провести ее.

- Мы готовы этим заниматься. Это просто прекрасно, что есть такая возможность. Ведь я бороться против строительства этой свалки начала еще в 2018 году. Тогда о планах по полигону мне рассказала жительница с. Маяк. Но меня обвинили во лжи и распространении сплетен. А теперь свалка действительно стоит в терсхеме, - сказала Слесарева "Курьер. Среда. Бердск".

Напомним, экспертиза по будущей свалке за кладбищем стартовала, как избежать стройки, ответили специалисты Главгосэкпертизы. Также эксперты сообщили, поступил ли на экспертизу проект полигона рядом с кладбищем Бердска в ведомство. Директор компании ООО "Полигон" Денис Шалдов заверил, что пока проект не готов и на экспертизу не отправлен. Но специалисты государственного учреждения сообщили, что им все-таки пришла часть документов по будущему полигону - результаты инженерных изысканий.

Кроме того при проведении государственной экологической экспертизы рассматриваются материалы обсуждений объекта экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления, сообщили в Главгосэкпертизе.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" решила помочь в организации общественной экспертизы активистам Бердска. Возможно, организовать сбор средств для ее реализации. Пока сделан запрос в Главгосэкпертизу для уточнения, как и кем должна быть проведена экологическая экспертиза, сколько у нас времени. Как только будет получен ответ, опубликуем информацию. Читайте подробности в ближайшее время.

Если у вас есть желание поучаствовать в общественной экспертизе, помочь в ее организации и проведении, возможно помочь финансово для заказа экспертизы, вы можете связаться с активистами по тел. 8-999-468-74-91, Наталья Слесарева.

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