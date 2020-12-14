Реабилитационный центр мирового уровня построят в Бердске. Землю на берегу Обского моря уже выделили

Центр будет предназначен для реабилитации детей с заболеваниями нервной системы. опорно-двигательного аппарата. Ревматологическими заболеваниями и с заболеваниями органов чувств.

Бердск- хорошее место для отдыха

В Новосибирской области территориальное управление Росимущества предоставило земельный участок для строительства детского многопрофильного реабилитационного центра. Об этом говорится в сообщении управления.

- Реабилитационных центров такого уровня в стране планируется создать всего два, один из которых будет размещен y нас, в Новосибирской области, а второй планируется построить в Республике Крым, на территории Евпатории, - подчеркнул руководитель ТУ Росимущества в Новосибирской области Олег Галлямов.

Для реализации этого проекта Росимущество предложило земельный участок, который находится в курортно-оздоровительной зоне Новосибирской области на берегу Бердского залива, Его площадь составляет 24 га. Строительство центра мирового уровня на 30 коек запланировано на 2020-2024 годы в соответствии с поручением президента Владимира Путина по реализации послания к Федеральному Собранию в 2019 году.

Центр будет предназначен для реабилитации детей с заболеваниями нервной системы. опорно-двигательного аппарата. Ревматологическими заболеваниями и с заболеваниями органов чувств. Его оснастят современным оборудованием c широким применением инновационных методов реабилитации, включая технологии виртуальной и дополненной реальности, роботизированной механотерапии, применение экзоскелетов.

Также на базе центра планируется организовать школы для пациентов с использованием всех современных форм обучения, a также реализовать основные образовательные программы и дополнительные программы медицинского образования для подготовки высококвалифицированных кадров.