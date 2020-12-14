Обнаружили радиоактивную сумку в Шереметьево

В Шереметьево обнаружили радиоактивную сумку

В одном из багажных отделений аэропорта Шереметьево обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

При сортировке багажа датчики радиационной безопасности зафиксировали изменение радиационного фона в одном из предметов, рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что воздушная гавань работает в штатном режиме.