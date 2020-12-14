В одном из багажных отделений аэропорта Шереметьево обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
При сортировке багажа датчики радиационной безопасности зафиксировали изменение радиационного фона в одном из предметов, рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обнаружили радиоактивную сумку в Шереметьево
13:00 14.12.2020
Воздушная гавань работает в штатном режиме.
В одном из багажных отделений аэропорта Шереметьево обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
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