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Обнаружили радиоактивную сумку в Шереметьево

13:00 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Воздушная гавань работает в штатном режиме.

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В Шереметьево обнаружили радиоактивную сумку

В одном из багажных отделений аэропорта Шереметьево обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
При сортировке багажа датчики радиационной безопасности зафиксировали изменение радиационного фона в одном из предметов, рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что воздушная гавань работает в штатном режиме.

аэропорт багаж радиация
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