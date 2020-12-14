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Исчезла с парковки Toyota Vista без двигателя в Бердске. Угнал и разобрал по запчастям в Искитиме рецидивист

12:28 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Полицейские обнаружили похищенное на металлобазе.

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В Новосибирске задержан подозреваемый в краже автомобиля

24 ноября в полицию обратился 31-летний местный житель, он сообщил, что напротив общежития по адресу ул. Боровая в г. Бердске был припаркован его автомобиль Тойота «Виста» со сломанным двигателем, а затем, предположительно, в период с октября по середину ноября, он пропал с парковки. Ущерб от преступления составил 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – безработного ранее судимого за угон, кражу, разбой и грабеж 29-летнего местного жителя. Задержанный пояснил полицейским, что автомобиль и ключи от него ему предал его 36-летний знакомый, который уже отбывает наказание за грабеж, последний попросил своего знакомого продать данный автомобиль, как только его посадят в тюрьму, и передать часть денег ему посылкой. На что подозреваемый согласился, подогнал эвакуатор, погрузил транспортное средство и затем продал его водителю эвакуатора. Полицейские обнаружили похищенное на металлобазе в Искитиме. Автомобиль был разобран на комплектующие детали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится дальнейшее расследование.

Источник: 54.мвд.рф

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