Повысят ли цену на проезд в маршрутках с 15 декабря 2020 в Бердске? Стало известно решение частников

Тариф на проезд в муниципальном транспорте повысится на 1 рубль с середины декабря 2020 во всей Новосибирской области. Приказ опубликован Департаментом по тарифам региона. Но частные перевозчики принимают решение сами.

Частные перевозчика на "Газелях" приняли решение о тарифе в Бердске

Поднимется ли тариф на маршрутках Бердска с 15 декабря, стало известно. Напомним, поднимется тариф на проезд в общественном транспорте с середины декабря 2020 во всей Новосибирской области. Приказ опубликован Департаментом по тарифам региона. Руководитель отдела транспорта мэрии Бердска Надежа Нятина "Курьер. Среда. Бердск" сообщила, что цена на проезд в муниципальных автобусах вырастет на 1 рубль - до 25 рублей. Что же решили частники? Они самостоятельно принимают решение о тарифе. На этот вопрос ответил руководитель некоммерческого партнерства перевозчиков «Сибирский союз перевозчиков» Виктор Глушков ответил 14 декабря.

- Вопрос тарифа так и не обсуждался. Цена пока остается прежней, - сообщил Виктор Алексеевич.

Это же подтвердил частный перевозчик Владимир Луцкин.

- Пока тариф мы не обсуждали. Он такой же, - сказал Владимир Иванович 14 декабря.

Отметим, что цена проезда в частных маршрутных "Газелях" Бердска составляет 25 рублей.

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