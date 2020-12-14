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Обвинили Россию в хакерских атаках СМИ США

14:30 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Посольство России в США назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить РФ в хакерских атаках на органы государственной власти США.

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Посольство РФ отвергло сообщения СМИ США о причастности России к хакерским атакам

Посольство России в США назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить РФ в хакерских атаках на органы государственной власти США. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

Как пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности к взлому обвинили российское правительство.

«Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами», — говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что Россия продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности.

«Ответа от Вашингтона мы так и не получили, ровно как и по другим нашим предложениям», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщало, что хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.

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