Отпустил домой мать, прятавшую полгода дочь в шкафу суд на Урале

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Суд на Урале отпустил домой женщину, которая полгода держала дочь в шкафу

Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении женщины, которая полгода прятала в шкафу новорожденную дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска, в начале октября нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию.



"Запрет определенных действий суд избрал", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков сообщал РИА Новости, что состояние девочки позволяет в скором времени выписать ее из больницы, ребенок не сразу будет передан родственникам, которые готовы оформить над ним опеку, а будет переведен в одно из учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Источник: РИА Новости