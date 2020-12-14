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Отпустил домой мать, прятавшую полгода дочь в шкафу суд на Урале

14:15 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию.

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Суд на Урале отпустил домой женщину, которая полгода держала дочь в шкафу

Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении женщины, которая полгода прятала в шкафу новорожденную дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска, в начале октября нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию.

"Запрет определенных действий суд избрал", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков сообщал РИА Новости, что состояние девочки позволяет в скором времени выписать ее из больницы, ребенок не сразу будет передан родственникам, которые готовы оформить над ним опеку, а будет переведен в одно из учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Источник: РИА Новости

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