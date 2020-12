Стрельба произошла возле кафедрального собора в Нью-Йорке. Стрелок умер в больнице

В полиции города сообщили, что правоохранители застрелили преступника, на месте происшествия обнаружили два полуавтоматических пистолета и сумку, в которой находились емкость с бензином, несколько ножей и библия

Полиция застрелила неизвестного, открывшего в воскресенье стрельбу в конце выступления хора в кафедральном соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе городского управления полиции.

JUST IN: A man was shot by police after shots rang out at the end of a Christmas choral concert on the steps of a Manhattan cathedral.#NewYorkpic.twitter.com/UIEGU7tSeI

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ (@W0lverineupdate) December 13, 2020