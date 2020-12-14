Заразились коронавирусом 170 человек за сутки на 14 декабря в Новосибирской области

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 657.

Еще 96 человек выписаны с COVID-19 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 14 декабря в регионе зарегистрировано 25 136 случаев COVID-19 (+170 за минувшие сутки), в том числе у 1 511 детей. 20 738 человек выписаны с выздоровлением (+96 за сутки).

Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 78 лет, и женщины в возрасте 47 лет, 62 года, 70 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 839 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 166 человек. На ИВЛ – 40 пациентов.

Госпитализированы 38 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 657.

В больницы районов области госпитализированы 1 346 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области проведено 996 076 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 5 028 жителей региона, 76 088 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 923 обращения, госпитализированы 21 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу