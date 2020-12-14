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Народные новости

Опять какая-то хитрая схема затевается по выбору директора ОДМ?

13:24 14.12.2020
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По имеющейся информации, ни один из подавших заявление на участие в конкурсе не соответствует ДАЖЕ первой части, особенно интересует пункт "опыт руководящей должности" и "опыт работы в сфере молодёжной политики".

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ирина Александровна:

Уважаемая редакция! Знаю, что вы объективно подходите к публикации "неудобных" вопросов для органов власти. Прошу сделать запрос и опубликовать промежуточные итоги конкурса на должность директора отдела по делам молодёжи. Лично мне кажется, что там опять какая-то хитрая схема затевается и очень хотелось бы знать имена подавших заявление на конкурс, профессиональные качества и сравнить их с требованиями положения о конкурсе. По имеющейся информации, ни один из подавших заявление на участие в конкурсе не соответствует ДАЖЕ первой части, особенно интересует пункт "опыт руководящей должности" и "опыт работы в сфере молодёжной политики".

. выбор директор конкурс хитрая схема
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От редакции

Хитра схема затевается?

Аноним, 14 декабря 2020 13:36
Значит под конкретное лицо...

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