Опять какая-то хитрая схема затевается по выбору директора ОДМ?

По имеющейся информации, ни один из подавших заявление на участие в конкурсе не соответствует ДАЖЕ первой части, особенно интересует пункт "опыт руководящей должности" и "опыт работы в сфере молодёжной политики".

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ирина Александровна:

Уважаемая редакция! Знаю, что вы объективно подходите к публикации "неудобных" вопросов для органов власти. Прошу сделать запрос и опубликовать промежуточные итоги конкурса на должность директора отдела по делам молодёжи. Лично мне кажется, что там опять какая-то хитрая схема затевается и очень хотелось бы знать имена подавших заявление на конкурс, профессиональные качества и сравнить их с требованиями положения о конкурсе. По имеющейся информации, ни один из подавших заявление на участие в конкурсе не соответствует ДАЖЕ первой части, особенно интересует пункт "опыт руководящей должности" и "опыт работы в сфере молодёжной политики".