Разлука в 77 дней: Позволяет общаться с 2-летним сыном по видео звонкам 2,5 месяца забравший ребенка у матери экс-сожитель и врач ЦГБ Бердска Роман Краморов

Анжелика Лозученко даже не имеет возможности передать ребенку вещи, игрушки и подарки на Новый год. Очередной суд состоится не скоро. Сможет ли мать обнять ребенка в 2020 году?

Мать не видела родного сына с 29 сентября

Давно не раздается смех родного человека в квартире бердчанки Анжелики Лозученко. А все потому, что бывший сожитель Роман Краморов - сын экс-главврача ЦГБ Юрия Краморова и директора школы №8 Натальи Краморовой - забрал 2,6-летнего сына Илью ( имя вымышленное - прим. ред.). Ребенка отец забрал у матери под предлогом прогулки еще 29 сентября 2020 года. С тех пор Анжелика не видела сына, не обнимала его и не целовала. После череды разговоров начались судебные процессы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 октября состоялось судебное заседание по определению обеспечительных мер взаимоотношений родителей. Суд решил, что малыш должен жить с матерью, которым было определено, что отец может видеть своего сына 5 раз в неделю по вечерам после садика и забирать его на выходные 2 раза в месяц, с пятницы по воскресенье.

Но Роман Краморов дотянул до крайнего дня подачи апелляционной жалобы на решение бердского городского суда. Очередной суд состоится аж 22 декабря 2020.ж затем нужно еще 15 дней для того, чтобы решение вступило в законную силу. Ранее Анжелика надеялась, что она встретит Новый год со своим сыном. Но, увы, эти мечты рухнули.

-Я разговариваю с сыночком по телефону, по видео связи. Он скучает. говорит "мама, мама", - рассказывает бердчанка "Курьер. Среда. Бердск" 14 декабря. - Просила открыть дверь, чтобы передать вещи сыну, игрушки и подарки на Новый год, но дверь мне никто не открывает. Ищут любые причины, чтобы исключить мое живое общение с ребенком.

Кстати, Роман Краморов уже около 2,5 месяца сидит с ребенком дома, малыш даже не посещает детский сад. Все это время врач Бердской ЦГБ находится на больничном.

- С 20 августа после нашей ссоры до 28 сентября отец ежедневно получал информацию о том, что происходит с сыном: что ел, как спал, чем занимается. Я постоянно была на связи, хотя отец и так с ним все время виделся. Подтверждением этому может быть наша переписка по телефону. Но он в это же время звонил в опеку и говорил, что я не даю ему общаться с ребенком, чтобы настроить против меня, - утверждает Анжелика.

Стереть мать из памяти маму

Единственный раз за все это время ей удалось увидеть Илью, когда он вышел с отцом из подъезда. Но она не успела добежать — быстро уехали. Соседи рассказывают, что сначала на улицу выходит бабушка, обследует местность, потом отец с мальчиком. Во дворе своего дома они не гуляют во избежание встреч с матерью.

-Они надеются, что сын меня забудет, что я устану за него бороться, а отец и бабушка будут жить долго и счастливо. Но ребенок очень по мне скучает, какие бы игрушки они не покупали, ему нужна мать. Ему всего 2 года и 3 месяца. Они думают, что на психолого-педагогической комиссии, которую назначил суд, сыночек не будет контактировать со мной, так как забудет, и специалисты определят, что он больше привязан к папе. Но я уверена, что малыш вспомнит меня, когда я его обниму. Такова психологическая особенность детей этого возраста — помнить счастливые моменты. Сколько я могу страдать? Я вымотана эмоционально, не сплю и не ем, - плачет Анжелика.

Она опасается, что за то время, что ей не дают видеться с ребенком, его могут настроить против нее.

- Роман Юрьевич меня уверяет, что настроить маленького ребенка против кого-либо невозможно. Но у сына проскакивает фраза "мама нет", - считает Анжелика.





Анжелика не приветствует вариант силой забрать ребенка. Но именно так ей придется сделать в случае отказа в удовлетворении апелляционной жалобы Краморова на решение Бердского горсуда. Именно так советуют делать адвокаты, но в присутствии судебных приставов. Даже если ребенка настроят против матери и он не захочет уходить от отца, специалисты рекомендуют не обращать внимание на желание ребенка — уводить силой и уже дома разбираться, успокаивать, приглашать психологов и прочее. Ведь суд уже определил, с кем будет жить ребенок с учетом его прав и интересов.

То же самое касается детского сада. Никто не вправе запретить матери войти в группу и в любое время забрать своего сына. А мнение и желание бабушки в данном случае юридически вообще не имеет никакого значения — по степени родства.

- Если решение апелляционной инстанции будет в пользу гражданки, она может в тот же день взять резолютивную часть, поставить печать и пойти к судебным приставам за исполнением судебного решения. Она будет иметь полное право отобрать ребенка и никто не сможет ей помешать, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Алексей Дятчин.

Он отметил, что в российском законодательстве не предусмотрена уголовная ответственность для второго родителя, который злоупотребляет своими правами и действия которого формально подпадают по признаки похищения:

- Потому что нельзя похитить собственного ребенка. И зачастую один из родителей этим пользуется. Все бракоразводные процессы и дела с «разделом» детей очень долгие и эмоционально трудные. Часто родители прибегают к манипуляциям детьми. В российской судебной практике существует приоритетное право матери. Но с точки зрения закона нет разницы между родителями. В случае смерти матери, если бабушка решит забрать внука, закон встанет на сторону отца, ежели он выполняет свои родительские обязанности надлежащим образом. Потому что он более близкий родственник, чем бабушка.

Практика показывает, что чаще не отдают ребенка отцы, а матери больше запрещают своим бывшим видеться с детьми. При этом правоохранители могут составить протокол на того из родителей, кто чинит препятствия. Штраф может достигать 2000 рублей. Но, как правило, ч. 2 с. 5.35 КоАП РФ к прячущим детей от одного из родителей применяют неохотно. Между тем, Семейный кодекс говорит однозначно: родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать его общению с другим родителем, если это не причиняет вред ребенку.

Анжелика верит в то, что решение апелляционной инстанции будет в ее пользу. Как и решение Бердского городского суда. Осталось запастись временем и надеяться на то, что максиму через месяц ребенок наконец-то сможет обнять и поцеловать родную маму.