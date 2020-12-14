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Ищет расстрелявших пулями квартиру предложившей в мэры Владимира Голубева полиция в Бердске

14:02 14.12.2020, Галина Панчева Фото: Маргариты Анисимовой
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Горадминистрация предлагала для детей Маргариты Анисимовой психологическую помощь. Она от нее отказалась.

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Две пули пробили стекло в окне на кухне

Ждет результатов расследования стрельбы по окнам своей квартиры от полицейских Маргарита Анисимова из Бердска. Пока она не проводила собственное расследование, на это нет времени. Хотя кое-какие задумки у нее есть. Но говорить об этом пока рано, отметила бердчанка.

Утром 14 декабря бердчанка ездила в УЖКХ, где написала заявление с просьбой поменять пробитое пулями оконное стекло. Маргарита Владимировна проживает с детьми в муниципальной квартире. Заявление у нее приняли.

На следующий день после стрельбы в семью приходил представитель горадминистрации, ПДН, и спрашивал, не требуется ли помощь. В том числе и психологическая для детей. От помощи Маргарита Анисимова отказалась.

Напомним, стреляли в окна квартиры на третьем этаже дома №52 по ул. Ленина вечером 10 декабря. Дома находились двое детей. Хозяйка квартиры узнала о стрельбе от 15-летней дочери. Девочка даже записала на листочке время происшествия и то, что происходило дальше. Она очень испугалась.
Маргарита вызвала полицейских. Она предполагала, что в окна могли стрелять подростки либо недоброжелатели

Сотрудниками полиции проводят проверку по факту повреждения окон.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне происшествия Маргарита Анисимова высказала на страницах сайта свое мнение: в кресле мэра Бердска она хотела бы видеть спикера бердского горсовета депутатов Владимира Голубева. Этого человека она знает с детства. Он немало помогал ее бабушке.

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квартира окна полиция ребенок-инвалид стреляли Маргарита Анисимова Бердское УЖКХ
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От редакции

Найдут стрелявшего по окнам?

Аноним, 14 декабря 2020 14:30
Ну,скорее всего,не найдут Потому что это было обычное хулиганство А вот от помощи психологической детям отказала ь зря Или так жалостливее будет?

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