Ищет расстрелявших пулями квартиру предложившей в мэры Владимира Голубева полиция в Бердске

Горадминистрация предлагала для детей Маргариты Анисимовой психологическую помощь. Она от нее отказалась.

Две пули пробили стекло в окне на кухне

Ждет результатов расследования стрельбы по окнам своей квартиры от полицейских Маргарита Анисимова из Бердска. Пока она не проводила собственное расследование, на это нет времени. Хотя кое-какие задумки у нее есть. Но говорить об этом пока рано, отметила бердчанка.

Утром 14 декабря бердчанка ездила в УЖКХ, где написала заявление с просьбой поменять пробитое пулями оконное стекло. Маргарита Владимировна проживает с детьми в муниципальной квартире. Заявление у нее приняли.

На следующий день после стрельбы в семью приходил представитель горадминистрации, ПДН, и спрашивал, не требуется ли помощь. В том числе и психологическая для детей. От помощи Маргарита Анисимова отказалась.

Напомним, стреляли в окна квартиры на третьем этаже дома №52 по ул. Ленина вечером 10 декабря. Дома находились двое детей. Хозяйка квартиры узнала о стрельбе от 15-летней дочери. Девочка даже записала на листочке время происшествия и то, что происходило дальше. Она очень испугалась.

Маргарита вызвала полицейских. Она предполагала, что в окна могли стрелять подростки либо недоброжелатели

Сотрудниками полиции проводят проверку по факту повреждения окон.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне происшествия Маргарита Анисимова высказала на страницах сайта свое мнение: в кресле мэра Бердска она хотела бы видеть спикера бердского горсовета депутатов Владимира Голубева. Этого человека она знает с детства. Он немало помогал ее бабушке.

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