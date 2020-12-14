Запустили ракету "Ангара-А5" с космодрома Плесецк

Планируется провести пуск третьей ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 "Персей". В Архангельской области с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Ангара-А5".

"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки", — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Старт состоялся в 08:50 мск, все прошло в штатном режиме. Через 12 минут орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени.

Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров) будет осуществляться с помощью разгонного блока по девятичасовой схеме.

Как уточнили в Минобороны, ранее в расчетное время в Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря прошло отделение первой, второй и третьей ступеней и сброс головного обтекателя.

"Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Ранее было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой две тонны.