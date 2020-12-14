Как написать Деду Морозу письмо, объяснила Почта России

Отправить письмо Деду Морозу можно из любого почтового отделения

В почтовых отделениях Новосибирской области по традиции уже появились конверты, открытки и марки новогодней тематики. Отправить послание главному зимнему волшебнику можно, опустив письмо в любой почтовый ящик.

Всего в области установлено около 2000 почтовых ящиков, в Новосибирске их 340. Они размещены на фасадах зданий и в почтовых отделениях.

Но прежде, чем отправить письмо, необходимо убедиться, что оно правильно оформлено. Главные условия – наличие на конверте или открытке марки, индекса и адреса получателя. Российский Дед Мороз живет в Вологодской области, в городе Великий Устюг, там есть свое почтовое отделение, его индекс 162390. Кроме того, важно без ошибок написать свой обратный адрес.



Напомним, в декабре 2018 года из Новосибирска отправили 300 писем в Великий Устюг, в 2019 году их было в три раза больше - почти 900.