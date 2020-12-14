В почтовых отделениях Новосибирской области по традиции уже появились конверты, открытки и марки новогодней тематики. Отправить послание главному зимнему волшебнику можно, опустив письмо в любой почтовый ящик.
Всего в области установлено около 2000 почтовых ящиков, в Новосибирске их 340. Они размещены на фасадах зданий и в почтовых отделениях.
Но прежде, чем отправить письмо, необходимо убедиться, что оно правильно оформлено. Главные условия – наличие на конверте или открытке марки, индекса и адреса получателя. Российский Дед Мороз живет в Вологодской области, в городе Великий Устюг, там есть свое почтовое отделение, его индекс 162390. Кроме того, важно без ошибок написать свой обратный адрес.
Как написать Деду Морозу письмо, объяснила Почта России
Необходимо убедиться, что оно правильно оформлено.
В почтовых отделениях Новосибирской области по традиции уже появились конверты, открытки и марки новогодней тематики. Отправить послание главному зимнему волшебнику можно, опустив письмо в любой почтовый ящик.
От редакции
Отправляли письма?