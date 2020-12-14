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Попала в ДТП и погибла по дороге на кладбище девушка в Бердске. Пыталась выпрыгнуть из Nissan Sunny во время заноса

14:29 14.12.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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По предварительной информации, бердчанка взяла авто в тайне от отца. Она не справилась с управлением. Прав у погибшей не было.

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Девушка погибла мгновенно

Трагическое ДТП произошло сегодня, 14 декабря, в Бердске. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", сегодня утром погибла девушка 25 лет по дороге на городское кладбище. По предварительной информации, у нее не было водительских прав, но в момент трагедии она управляла Nissan Sunny. Как стало известно, девушка взяла автомобиль у отца, но в тайне от него. Она не справилась с управлением, автомобиль занесло на 50 метров. Как сообщают очевидцы, бердчанка пыталась выпрыгнуть из автомобиля, но попала под колеса.

На месте происшествия работают сотрудники МВД, ГИБДД, МЧС. Как сообщает читательница "Курьер. Среда. Бердск", машина влетела в огород одного из домов СНТ "Швейник".

-Тело накрыли простыней. Здесь находится полиция, - рассказал Юлия.

Эту информацию "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области:

- Сегодня, 14 декабря, в 13.24 в полицию поступила информация том, что в городе Бердске на территории СНТ "Швейник" произошло опрокидывание автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Было установлено, что водитель 1999 года рождения, девушка, двигаясь со стороны по ул. Полевой в сторону кладбища по территории СНТ, не справилась с управлением. В результате опрокидывания автомобиля она оказалась под правым передним колесом. В результате чего девушка погибла на месте до приезда скорой помощи. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

дорога на кладбище ДТП умерла девушка
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