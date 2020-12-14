Перешла на безоператорный слив топлива сеть АЗС «Газпромнефть»

Вместе с внедрением процедуры безоператорного слива верхний отбор проб, при котором персонал станции поднимался на автоцистерну, был заменен на нижний.

Сеть АЗС «Газпромнефть» перешла на безоператорный слив топлива

Все обязанности по приему нефтепродуктов на АЗС перешли к водителям бензовозов. Это сократит простои станций и позволит персоналу уделять больше внимания обслуживанию клиентов.

Более 1300 автозаправочных станций сети «Газпромнефть» - 100% сети в России - переведены на безоператорный слив топлива. Ранее все операции при приеме топлива совместно выполнялись водителем бензовоза и оператором АЗС. Теперь, за счет автоматизации процесса оформления результатов приема нефтепродуктов и перехода на электронный документооборот, у операторов станции остались только обязанности по удаленному контролю процесса.

Безоператорный слив позволил сократить время приема автоцистерны на 30-40 минут. Внедрение новой технологии не потребовало инвестиций, только разработку дополнительных инструкций и регламентов, а также учебной программы для водителей.

«Зачастую, когда автолюбитель видит на АЗС бензовоз, он может решить, что заправка закрыта на прием нефтепродуктов, и проехать мимо. Внедрение новой технологии позволяет свести подобные ситуации к минимуму, - говорит Олег Кузьменков, руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России. – Кроме того, на 70% снизились операционные простои АЗС при приеме топлива за счет минимизации участия в этом процессе операторов, которые теперь могут больше времени уделять обслуживанию клиентов».

Вместе с внедрением процедуры безоператорного слива верхний отбор проб, при котором персонал станции поднимался на автоцистерну, был заменен на нижний. Исключение из обязанностей операторов АЗС работ на высоте позволило расширить выбор кандидатов при приеме на эту должность.

Источник: пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»