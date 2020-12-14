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Обеспечивает горячим питанием врачей ковидного госпиталя аэропорт Толмачево в Новосибирске

16:00 14.12.2020 Фото: википедия
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Меню составлено на основе предпочтений медицинских работников и включает 14 различных вариантов рационов.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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ООО «Толмачево Кейтеринг» — совместное предприятие ООО «Новапорт Холдинг» и LSG Group, — обеспечивает бесплатным горячим питанием медицинский персонал ковидного госпиталя на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская больница №3».

Акция реализуется при финансовой поддержке АО «Аэропорт Толмачево».

Питание предоставляется ежедневно с 24 ноября. ООО «Толмачево Кейтеринг» готовит, отгружает и доставляет горячие обеды — 82 порции первых блюд и 82 порции вторых блюд. Меню составлено на основе предпочтений медицинских работников и включает 14 различных вариантов рационов. Доставка и передача питания производятся в одноразовой посуде бесконтактным способом.

«В сегодняшней непростой ситуации мы рады поддержать медицинских работников в их сложнейшей, самоотверженной ежедневной работе и оказаться в числе тех, кто посильно помогает нашим врачам, фельдшерам, медсестрам, санитарам», — отметил генеральный директор ООО «Толмачево Кейтеринг» Сергей Анфиногенов.

Источник: пресс-служба АО «Аэропорт Толмачево»

аэропорт питание АО «Аэропорт Толмачево» ООО «Толмачево Кейтеринг»
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