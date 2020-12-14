Убийцу девушки и ее 9-летнего брата ищут с помощью квадрокоптеров на Кубани



Житель Армавира Акшин Гусейнов, подозреваемый в жестоких убийствах девушки и ее брата на Кубани, пока не найден, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю.

По данным СК, в минувший четверг 32-летний Гусейнов поссорился со своей девушкой и до смерти забил ее. Потом он поехал в соседнюю станицу, нашел ее 9-летнего брата - и тоже убил с особой жесткостью. В интернете появилось видео, на котором подозреваемый на фоне тела девушки в ванной признается в убийстве, пытается объяснить причины своих поступков и заявляет о планах расстаться с жизнью. Гусейнов прибыл в Джубгу, оставил там автомобиль недалеко от моря и скрылся. Мужчину объявили в федеральный розыск.



"Не нашли", - сообщили в СУСК утром в понедельник, отвечая на вопрос о результатах поисков Гусейнова.По данным следственного ведомства, для розыска подозреваемого на территории всего Краснодарского края, в том числе в прибрежной зоне и акватории Чёрного моря, привлечены силы полиции, правоохранители используют спецтехнику, квадрокоптеры.