Рабочие устроили погром на заводе, производящем iPhone в Индии

Завод находится примерно в 60 километрах от столицы штата города Бангалор. На нем производятся телефоны iPhone SE, а также другая IT-продукция.

В Индии рабочие устроили погром на заводе, производящем iPhone

По меньшей мере 132 человека были задержаны в связи с беспорядками, начатыми рабочими завода по производству телефонов iPhone на юго-западе Индии, сообщает телеканал India TV.

В субботу перед офисом завода тайваньской компании Wistron Corporation, расположенном в индийском штате Карнатака, собрались сотни рабочих. Вскоре начались беспорядки. Недовольные размером выплаченной зарплаты рабочие начали бросать камни в окна, переворачивать и поджигать автомобили. Помимо этого, были разгромлены несколько офисных помещений. Полиция расследует обстоятельства инцидента. Местные власти осудили произошедшее и заявили, что против нарушителей порядка будут приняты строгие меры.

По данным СМИ, задержания были произведены после просмотра видеоматериалов, в том числе тех, которые попали в социальные сети, а также после проведения тщательного расследования.



Как сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники, беспорядки не окажут сильного влияния на производство iPhone.Завод находится примерно в 60 километрах от столицы штата города Бангалор. На нем производятся телефоны iPhone SE, а также другая IT-продукция.