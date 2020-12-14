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Опрос: сколько россиян передаривает подарки, стало известно

16:45 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчины передаривают подарки реже, чем женщины, сообщили аналитики.

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Опрос: треть россиян призналась, что передаривает подарки

Более трети жителей россии (34%) склонны передаривать подарки, при этом 31% делает это иногда, а 3% - всегда. При этом, как следует из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса холдинга "Ромир", большинство (52%) россиян все же предпочитают оставлять подаренное себе.

Стоит отметить, что мужчины передаривают подарки реже, чем женщины. Так, вариант "иногда" выбрали всего 25% опрошенных мужского пола против 37% женского.

Также россияне рассказали, что планируют дарить в этом году. Самым популярным подарком оказались сувениры, их планируют дарить 35%, при этом почти столько же (30%) опрошенных не смогли ответить на заданный вопрос. По 18% респондентов рассказали, что в подарок собираются покупать парфюмерию или дарить деньги, по 14% решили остановить выбор на технике и косметике. Среди популярных вариантов ответов также были ювелирные изделия (8%), книги (6%), туристические поездки (3%).

"Для большинства людей подарок - это, в первую очередь, внимание со стороны своих друзей или родственников, и сувениры отлично укладываются в эту концепцию - проявление внимания в чистом виде. А тот факт, что многие выбирают просто дарить деньги, объясняется тем, что пришло более рациональное и функциональное поколение, но тем не менее, ничто не может заменить внимание, тепло", - комментирует результаты опроса основатель Mile Group, вице-президент Gallup International, доктор социологических наук Андрей Милехин.

Исследование проводилось в ноябре 2020 года среди 1500 россиян старше 18 лет.

"Ромир" - российский независимый исследовательский холдинг, специализирующийся на маркетинговых, социально-экономических исследованиях, входит в Mile Group.

Источник: ТАСС

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