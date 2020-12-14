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120 метеоров в час смогут увидеть жители Земли в ночь на 15 декабря 2020 года. Звездопад Геминиды уже начался!

23:50 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Лучшим временем для наблюдений астрономы называют время после полуночи 15 декабря.

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Астрономы считают, что наблюдать за звездопадом лучше всего будет после полуночи 15 декабря

По расчетам ученых, пик активности потока придется на 14 декабря в 03:50 мск, но астрономы считают, что наблюдать за звездопадом лучше всего будет после полуночи 15 декабря

Россияне в ночь пиковой активности одного из самых мощных в году звездопадов Геминиды смогут увидеть до 120 метеоров в час. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"Условия наблюдения потока в 2020 году благоприятны. Луна в фазе, близкой к новолунию, отсутствует на ночном небе. При условии ясной погоды ожидается до 120 метеоров в час", - сказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Метеорный поток Геминиды действует с 7 по 17 декабря. Его радиант расположен вблизи звезды Кастор в созвездии Близнецов. Согласно расчетам ученых, пик активности потока прогнозируется на 14 декабря в 03:50 мск. Лучшим временем для наблюдений астрономы называют время после полуночи 15 декабря.

"Радиант поднимается выше всего над горизонтом примерно в два часа по местному времени, поэтому наиболее благоприятные условия для наблюдений наступают после полуночи. Для северных наблюдателей радиант Геминид восходит уже ранним вечером и очень скоро достигает полезной высоты. Скорость метеоров Геминид составит около 32 км/с", - пояснили ТАСС астрономы.

В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Phaethon. Астрономы относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами.

Источник: tass.ru

14 декабря 2020 Геминиды звездопад земля луна наблюдение потока наблюдения скорость
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