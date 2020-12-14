120 метеоров в час смогут увидеть жители Земли в ночь на 15 декабря 2020 года. Звездопад Геминиды уже начался!

Астрономы считают, что наблюдать за звездопадом лучше всего будет после полуночи 15 декабря

По расчетам ученых, пик активности потока придется на 14 декабря в 03:50 мск, но астрономы считают, что наблюдать за звездопадом лучше всего будет после полуночи 15 декабря

Россияне в ночь пиковой активности одного из самых мощных в году звездопадов Геминиды смогут увидеть до 120 метеоров в час. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"Условия наблюдения потока в 2020 году благоприятны. Луна в фазе, близкой к новолунию, отсутствует на ночном небе. При условии ясной погоды ожидается до 120 метеоров в час", - сказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Метеорный поток Геминиды действует с 7 по 17 декабря. Его радиант расположен вблизи звезды Кастор в созвездии Близнецов. Согласно расчетам ученых, пик активности потока прогнозируется на 14 декабря в 03:50 мск. Лучшим временем для наблюдений астрономы называют время после полуночи 15 декабря.

"Радиант поднимается выше всего над горизонтом примерно в два часа по местному времени, поэтому наиболее благоприятные условия для наблюдений наступают после полуночи. Для северных наблюдателей радиант Геминид восходит уже ранним вечером и очень скоро достигает полезной высоты. Скорость метеоров Геминид составит около 32 км/с", - пояснили ТАСС астрономы.

В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Phaethon. Астрономы относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами.

Источник: tass.ru