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Кто выйдет на пенсию досрочно в 2021 году, стало известно

17:00 14.12.2020 Фото: pixabay.com
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Страховые пенсии по старости в 2021 году будут назначаться при соблюдении трёх условий.

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При каких условиях многодетные мамы смогут выйти на пенсию досрочно

После вступления в силу нового пенсионного законодательства, круг многодетных мам, имеющих право на досрочную пенсию, расширился. Если раньше такая преференция предоставлялась женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, то теперь право на льготу имеют также мамы трёх и четырёх детей, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Женщине, родившей четверых детей и воспитавшей их до восьми лет, пенсия будет назначена на 4 года раньше общеустановленного пенсионного возраста (но не ранее, чем в 55 лет). Если мама вырастила троих детей, на заслуженный отдых она уйдет на 3 года раньше (но не ранее 55 лет). Досрочно выходят на пенсию многодетные мамы, имеющие пять и более детей, пенсия им назначается при достижении 50 лет», — сказала сенатор.

При этом для досрочного назначения пенсии им нужно выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет тоже включается в стаж (но в общей сложности не более 6 лет).

Кроме того, 50-летний возраст выхода на пенсию предусмотрен законодательством для женщин, родивших двух и более детей, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях.
Право досрочно выйти на пенсию есть и у одного из родителей, воспитавших до 8-летнего возраста ребёнка-инвалида. При этом у женщины должно быть 15 лет стажа, у мужчины — 20 лет.

Ранее Елена Бибикова отметила, что страховые пенсии по старости в 2021 году будут назначаться при соблюдении трёх условий: достижение пенсионного возраста, наличие 12 лет страхового (рабочего стажа) и 21 пенсионного коэффициента.

Источник: pnp.ru

досрочно многодетная пенсия
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