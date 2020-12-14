Красивейший звездопад Геминиды увидят жители Земли в ночь с 14 на 15 декабря 2020 года

Прогнозируется до 120 метеоров в час

В ночь с 14 на 15 декабря ожидается красивый и мощный звездопад года из созвездия Близнецы! Прогнозируется до 120 метеоров в час. Луна в фазе новолуния не помешает наблюдать метеоры. Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом. При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России.

Ежегодно, с 4 по 17 декабря, на ночном небе наблюдается один из богатейших и красивейших метеорных потоков северного полушария Земли — Геминиды. Это явление происходит потому, что планета Земля в декабре проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, потому скорость метеоров невысокая около 35 км/с. В пике активности Геминид можно наблюдать до сотни вспыхивающих метеоров в час!

Геминиды действуют ежегодно с 7 по 17 декабря. Метеоры, часто белые и яркие, могут падать очень часто — до 120-150 метеоров в час можно увидеть на темном незасвеченном городскими огнями небе.

Геминиды — это красивый метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству «падающих звезд» все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Метеорный поток в созвездии Близнецы был открыт в конце XX века. Свое название Геминиды получили от названия созвездия Близнецы (Gemini), в котором находится радиант потока (область вылета метеоров). Радиант Геминид расположен вблизи яркой звезды Кастор.

В декабре созвездие Близнецы, в котором расположен радиант потока, хорошо видно высоко над южным горизонтом всю ночь, начиная с 21:00 мск и до восхода Солнца. Наибольшую высоту над южным горизонтом радиант Геминид набирает около 2 часов ночи. Красивая картина открывается глазу наблюдателя в это время в ясную безоблачную ночь пика потока, с 14 на 15 декабря, – яркие метеоры падают на фоне созвездия Орион. Геминиды — не очень быстрые, яркие и практически не имеющие следов метеоры белого цвета.

Условия наблюдения Геминид в 2020 году – благоприятны.

В 2020 году расчетный пик активности потока прогнозируют 14 декабря в 03:50 мск. При условии ясной погоды, в ночь пика с 14 на 15 декабря ожидается до 120 метеоров в час. Луна в фазе близкой к новолунию (14 декабря 2020 – новолуние) отсутствует на ночном небе и не помешает наблюдениям. Поток Геминиды обычно активен в течение суток. Наблюдают Геминиды над южным горизонтом, они хорошо видны со всей территории России.

Фаэтон. Прародитель звездопада Геминид – не комета!

В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), Фаэтон. Фаэтон не является кометой, так как у него нет ни комы, ни хвоста. Астрономы относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами. Орбита Фаэтона очень вытянута, что позволяет ему, в процессе своего движения вокруг Солнца, пересекать орбиты всех четырёх планет земной группы от Меркурия до Марса. Интересно, что при этом он подходит к Солнцу ближе любого другого известного астероида (рекорд принадлежит астероиду 2006 HY51), благодаря чему он и был назван в честь героя греческого мифа о Фаэтоне, сыне бога Солнца Гелиоса.

Каждые 1,5 года Фаэтон подходит к Солнцу на расстояние, которое более чем в 2 раза превышает перигелий планеты Меркурий, при этом скорость Фаэтона вблизи Солнца может достигать почти 200 км/с (720 000 км/ч). Исследования метеорного потока показали, что его метеорные частицы имеют возраст порядка 1000 лет. То есть, если Фаэтон был кометой, то за 1000 лет она совершила много оборотов вокруг Солнца, в результате чего лед из ее ядра весь испарился, и хвоста у кометы не стало, от ядра остался только каменный остов.

Подходы Фаэтона к Земле. В XXI веке ожидается сразу несколько очень тесных сближений этого астероида с Землёй: ближайшее уже произошло 17 декабря 2017 года в 02:00 мск, Фаэтон пролетел мимо нашей планеты на расстоянии 10,3 млн. км. Следующие сближения произойдут только в 2050, 2060, а самое тесное – 14 декабря 2093 года, когда ожидаемое расстояние между Землёй и Фаэтоном тогда составит всего около 3 млн км!

Источник: planetarium-moscow.ru